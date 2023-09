Jak přenést eSIM ze starého iPhonu na nový aneb cesta na pobočku není většinou potřeba

Jste-li uživateli eSIM, přechod ze starého iPhonu na nový pro vás bude pravděpodobně o něco méně příjemný než za časů, kdy stačilo z jednoho telefonu plastovou SIM vytáhnout a do druhého jej strčit. Tuzemští operátoři totiž nepodporují jednoduchý přenos eSIM z telefonu na telefon, což jinými slovy znamená, že se můžete rozloučit s tím, že po dokončení migrace dat ze starého iPhonu na nový si z nového kousku rovnou zavoláte. Není však třeba panikařit, celou zápletku totiž dokážete zpravidla vyřešit i sami doma za pár minut.

Budu-li slovíčkařit, hned na úvod prozradím, že přenést eSIM jako takovou ve své podstatě nejde, jelikož je vždy unikátní. Můžete však vytvořit její „kopii“, kterou následně nahradíte tu, kterou jste využívali doposud, přičemž k nahrazení dojde samozřejmě automaticky. O novou eSIM si lze zpravidla zažádat přímo v mobilní aplikaci operátora. Já například využívám služby T-Mobile, takže jsem dnes odpoledne jednoduše do iPhonu 15 Pro stáhl aplikaci Můj T-Mobile, následně navštívil sekci SIM a zde si zažádal o novou eSIM. Jakmile jsem tak učinil, trvalo doslova jednotky vteřin, než mi aplikace nabídla na iPhonu 15 Pro ke stažení nový eSIM profil. Ten jsem si na něm otevřel s tím, že jsem z něj následně překopíroval údaje do Nastavení – Mobilní sítě a bylo hotovo. Jakmile jsem tak učinil, na starém iPhonu se eSIM deaktivovala a na novém naběhl signál. Druhou možností je pak takto zažádat o eSIM na starém telefonu s tím, že se vám na něm zobrazí QR kód, který novým naskenujete a je hotovo.

Je mi jasné, že každý operátor řeší přechod ze starého na nový telefon v souvislosti s eSIM trochu jiným způsobem, ale zpravidla by mělo být vše řešitelné buď přes mobilní aplikaci, nebo alespoň přes internetovou samoobsluhu daného operátora, ve které by měla jít „naklikat“ žádost o novou eSIM. Pokud ani to nepomůže, je samozřejmě možností návštěva pobočky, avšak upřímně si myslím, když lze celou situaci vyřešit z pohodlí domova, je jakákoliv cesta mimo něj docela zbytečná.