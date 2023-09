iPhone 15 Pro vs. iPhone 2G z roku 2007: Porovnali jsme, jak se změnil fotoaparát za 17 let!

Rok co rok proti sobě stavíme nejnovější model iPhone a ten nejstarší. iPhone 15 Pro proto i letos porovnáme s iPhone 2g, tedy s původním iPhonem z roku 2007. Test si samozřejmě neklade za cíl porovnat kvalitu fotografií z 17 let starého smartphone s 2Mpx fotoaparátem s tím nejnovějším a nejlepším, co dnes Apple nabízí. Jde spíše o pohled na to, jak moc se změnila kvalita fotoaparátu od prvního po poslední iPhone, který dnes Apple nabízí. Vzhledem k tomu, že iPhone 2G nenabízel blesk ani žádné fotorežimy, jsou fotografie záměrně vybrané tak, aby je absence těchto věcí neznevýhodňovala.

Apple urazil se svým iPhonem za posledních 17 let neskutečnou cestu a je až k nevíře, jak dnes dokáže iPhone fotit. Na druhou stranu je však nutné podotknout, že ani fotky z dnes již 17 let starého iPhone 2g rozhodně nejsou nekoukatelné a Apple se na tu dobu neskutečně vytáhl. Ostatně podívejte se sami na přímé porovnání fotografií z iPhone 15 Pro a iPhone 2g.

iPhone 15 Pro

iPhone 2G