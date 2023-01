iPhone 14 Pro vs. iPhone 2g z roku 2007: Podívejte se, jak se změnil fotoaparát v iPhone za 16 let

Je tomu již jen těžko uvěřitelných 16 let od chvíle, kdy Apple představil iPhone. Původní iPhone, který lidé často neoficiálně označují jako iPhone 2g, nabídl v té době skutečnou revoluci na poli mobilních telefonů. Ne snad, že by do té doby neexistovaly smartphony, ovšem způsob práce s nimi byl dost odlišný od toho, s čím přišel Steve Jobs a jeho iPhone. My jsme nedávno na iPhone z roku 2007 zavzpomínali v článku Jak jsem si v roce 2023 koupil svůj první iPhone 2g. Dnes se nepodíváme na vzpomínky, ale na přímé porovnání toho, jak fotil iPhone z roku 2007. A když porovnávat, tak s tím nejlepším, co dnes Apple nabízí. Pojďme se tedy podívat jak fotí iPhone 2g ve srovnání s iPhone 14 Pro.

Srovnání si samozřejmě neklade za cíl měřit kvalitu fotoaparátů, ale jedná se o zajímavý pohled na to, že 16 let starý mobil nefotil vůbec špatně a i když Apple za tu dobu urazil neskutečnou cestu, co se fotoaparátu týká, nejsou fotky z iPhone 2g zcela nekoukatelné. Ostatně, podívejte se sami na přímé srovnání. Mimochodem, protože původní iPhone neměl žádné fotorežimy ani možnosti nastavení a dokonce ani blesk, jsou všechmy fotky z iPhone 14 focené v základním režimu bez jakékoli úpravy.

IMG_0063 IMG_7184 2

IMG_0058 IMG_7171 2

iPhone z roku 2007

iPhone 14 Pro z roku 2022