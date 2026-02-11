T-Mobile umožní snadný přenos eSIM do jiného telefonu, jablíčkáři ale zatím ostrouhají

T-Mobile konečně udělal krok správným směrem a od dnešního dne zpřístupňuje svým zákazníkům funkci eSIM transfer, tedy možnost snadného přenosu eSIM do jiného telefonu bez nutnosti generovat QR kód nebo navštěvovat prodejnu. Jde tedy bez jakékoliv nadsázky o novinku, která má potenciál výrazně zjednodušit jeden z nejotravnějších momentů při přechodu na nový telefon. Má to ale jeden poměrně zásadní háček. Zatímco uživatelé vybraných Android zařízení se mohou začít radovat, majitelé iPhonů si budou muset ještě počkat.
Formát eSIM dnes podle T-Mobilu využívají zhruba tři procenta jeho zákazníků, přičemž toto číslo postupně roste. A dává to smysl. eSIM je pohodlnější, flexibilnější a v řadě případů i praktičtější než klasická fyzická SIM karta. Právě samotný přesun eSIM do nového zařízení však byl doposud spojený s určitou dávkou nepohodlí, protože obvykle vyžadoval vygenerování aktivačního QR kódu v aplikaci Můj T-Mobile nebo osobní návštěvu prodejny. Nová funkce eSIM transfer tuto překážku elegantně odstraňuje.
Vše za vás udělá mobil
V praxi to znamená, že si zákazník může jednoduše přenést své mobilní číslo do nového telefonu přímo ze starého zařízení, a to kompletně bez QR kódů. Telefonní číslo i aktivní tarif zůstávají zachované, celý proces probíhá přímo v nastavení cílového telefonu a zvládnout jej lze dokonce i během prvotního nastavení nového zařízení při jeho první aktivaci. Pokud má uživatel v původním telefonu fyzickou SIM kartu, může ji tímto způsobem rovnou převést do eSIM v novém telefonu.
Aby byl přenos možná, obě zařízení musí samozřejmě podporovat přenos eSIM, cílový telefon musí běžet minimálně na Androidu 15. Zdrojový i cílový telefon musí být u sebe, připojené k internetu, ideálně přes Wi-Fi, a zdrojové zařízení musí mít aktivní zabezpečení v podobě zámku displeje. Po dokončení přenosu obdrží zákazník notifikaci potvrzující úspěšný transfer.
Vyšší komfort je neoddiskutovatelný
Z pohledu uživatelského komfortu jde bez debat o velmi příjemnou novinku, která dává přenosu čísla konečně podobu, jakou bychom v roce 2026 čekali. O to víc ale zamrzí, že se služba zatím týká pouze vybraných Android telefonů. T-Mobile sice potvrzuje, že se v budoucnu počítá i s podporou pro iOS a iPadOS, konkrétní termín však zatím nezazněl. Pro jablíčkáře je to tedy další připomínka toho, že ačkoliv Apple sám už nějakou dobu nabízí vlastní nástroje pro přenos eSIM mezi iPhony, závislost na podpoře operátora je stále realitou.
Dokud však T-Mobile novou funkci oficiálně nerozšíří i na iPhony a iPady, budou se muset jablíčkáři spokojit se staršími postupy, což je třeba pro mě osobně docela problém. Mobilní telefony totiž měním opravdu často kvůli jejich recenzování a protože jsem už v minulosti přešel na eSIM (opět kvůli jejímu otestování tehdy na iPhonu XS coby první jablečné novince s její podporou), je pro mě přenos eSIM z jednoho telefonu na druhý vždy docela otravnou záležitostí, kterou by právě eSIM transfer vyřešil. Snad se tedy dočkám brzy toho, že celý úkon už otrava nebude.