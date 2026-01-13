Před pár měsíci jsem si koupil nový iPhone 15 Pro. Při rozbalování jsem hledal tu jehlu na otevření SIM tackice a pak mi došlo – vlastně ji ani nepotřebuji. Můj iPhone má eSIM a já můžu veškeré tarify spravovat přímo z telefonu. Žádné fyzické kartičky, žádné šuplíčky, všechno digitálně.
A když jsem minulý měsíc letěl do Barcelony, konečně jsem pochopil, proč je eSIM taková výhra. Zatímco spolucestující stáli frontu na letišti u stánku s SIM kartami, já jsem měl internet už při přistání. Aktivoval jsem si eSIM ještě v Praze, během čekání na letišti.
Co je eSIM a proč je skvělá pro iPhone
eSIM (embedded SIM) je virtuální SIM karta zabudovaná přímo v telefonu. Místo fyzického čipu máte digitální profil, který se nastavuje přes aplikaci. iPhone podporuje eSIM od modelu XS z roku 2018, takže pokud máte jakýkoliv novější iPhone, můžete ji využít.
Největší výhoda? Můžete mít v jednom iPhone několik aktivních tarifů najednou. Jeden pro domácí volání, druhý pro data v zahraničí. Přepínání mezi nimi je otázka pár kliknutí v nastavení.
Pro cestovatele je to game changer. Už žádné hledání prodejen SIM karet, žádné fronty, žádné vysvětlování v cizím jazyce. Prostě si ještě doma stáhnete aplikaci, vyberete zemi a koupit eSIM je otázka pár minut.
Nejlepší eSIM aplikace pro iPhone – přehled
Na App Store najdete desítky eSIM aplikací. Otestoval jsem ty nejpopulárnější a tady jsou tři, které skutečně stojí za pozornost.
1. Yesim – nejjednodušší volba
Yesim je aplikace, kterou jsem začal používat jako první, a stále se k ní vracím. Proč? Je prostě nejjednodušší.
Co se mi líbí:
- Čistý, přehledný interface bez zbytečností
- Aktivace za pár minut (doslova 3-5 minut)
- Pokrytí přes 200 zemí a regionů
- České prostředí aplikace
- Férové ceny bez skrytých poplatků
- Zákaznická podpora česky
Jak to funguje: Stáhnete aplikaci, vyberete destinaci (třeba Itálie), zvolíte velikost datového balíčku (10 GB, 20 GB, atd.), zaplatíte přes Apple Pay a během pár minut dostanete QR kód. Ten naskenujete v Nastavení → Mobilní data → Přidat eSIM a je to.
Ceny: Například 10 GB dat na 30 dní v Itálii stojí kolem 8 eur. Španělsko podobně. Thajsko asi 12 eur za 20 GB. A s kódem YLETEMCZ10 dostanete na první nákup 10% slevu.
Tři hlavní výhody Yesim:
- Regionální balíčky pro Evropu – nemusíte kupovat zvlášť pro každou zemi. Jeden balíček funguje ve všech evropských zemích, což je ideální pro roadtripy.
- Okamžitá aktivace – na rozdíl od některých konkurentů, kde aktivace trvá hodiny, u Yesim je to skutečně instant. Zaplatíte a za pár minut máte internet.
- Možnost sdílení dat – hotspot funguje bez omezení. Můžete sdílet připojení s iPadem, MacBookem nebo s rodinou. Jiné aplikace to někdy omezují nebo účtují extra.
2. Airalo – největší výběr destinací
Airalo je pravděpodobně nejznámější eSIM aplikace na světě. Mají opravdu obrovské pokrytí a hodně různých balíčků.
Co oceňuji:
- Více než 200 zemí
- Balíčky od malých (1 GB) po obří (50 GB)
- Globální balíčky pro více kontinentů
- Dobrá aplikace s historií nákupů
Co je mínus:
- Interface je trochu složitější, zvlášť pro začátečníky
- Aktivace občas trvá déle
- Podpora převážně v angličtině
- Ceny někdy vyšší než u konkurence
Kdy Airalo dává smysl: Pokud cestujete do exotických destinací, kde jiné aplikace nemají pokrytí. Nebo když potřebujete globální balíček – třeba letíte přes Dubaj do Thajska a chcete mít internet na obou místech z jednoho tarifu.
3. Saily – nová hvězda od NordVPN
Saily je poměrně nová aplikace od týmu, který stojí za NordVPN. To samo o sobě je dobrá vizitka – je to solidní firma s důvěryhodnou reputací.
Co je zajímavé:
- Hezký, moderní design aplikace
- Bezpečnost a soukromí jako priorita (logické od NordVPN)
- Dobré ceny v populárních destinacích
- Jednoduchá aktivace
Co chybí:
- Menší výběr zemí než Yesim nebo Airalo
- Nefunguje zatím ve všech exotických destinacích
- Česká lokalizace zatím není kompletní
Pro koho je Saily: Pro ty, kdo cestují hlavně po Evropě a Americe a chtějí jistotu, že jejich data jsou v bezpečí. Pokud už používáte NordVPN, Saily je logická volba.
Jak vybrat nejlepší eSIM aplikaci pro sebe
Záleží na tom, jak a kam cestujete:
- Občasné evropské výlety: → Yesim je nejjednodušší a má skvělé regionální balíčky pro Evropu
- Časté cestování do exotických zemí: → Airalo má nejširší pokrytí
- Záleží vám na bezpečnosti: → Saily od NordVPN týmu
- Chcete českou podporu: → Yesim má česky lokalizovanou aplikaci i podporu
- Potřebujete sdílet data s více zařízeními: → Yesim umožňuje neomezený hotspot
Aktivace eSIM na iPhone – postup
Aktivace je u všech tří aplikací podobná, ale pro jistotu tady je přesný postup:
- Stáhněte si aplikaci z App Store (Yesim, Airalo nebo Saily)
- Vytvořte účet – většinou stačí e-mail
- Vyberte destinaci – zemi nebo region, kam cestujete
- Zvolte datový balíček – podle toho, kolik dat potřebujete a na jak dlouho
- Zadejte slevový kód – u Yesim použijte YLETEMCZ10 pro 10% slevu
- Zaplaťte – Apple Pay, karta, Google Pay
- Dostanete QR kód – buď přímo v aplikaci, nebo e-mailem
- Otevřete Nastavení → Mobilní data → Přidat tarif nebo Přidat eSIM
- Naskenujte QR kód fotoaparátem iPhone
- Pojmenujte eSIM – třeba „Španělsko dovolená“
- Nastavte prioritu – která linka pro data, která pro hovory
- Hotovo – eSIM je aktivní
Celý proces zabere 5-10 minut při prvním pokusu. Poté už to zvládnete za pár minut.
eSIM karta iPhone – často kladené otázky
Který iPhone podporuje eSIM? iPhone XS, XS Max, XR a všechny novější modely (11, 12, 13, 14, 15, 16). iPhone 14 a novější prodávané v USA mají dokonce pouze eSIM, bez fyzické SIM.
Můžu mít více eSIM najednou? Ano. iPhone umožňuje mít uložených až 8 eSIM profilů. Aktivní mohou být 2 najednou (dual SIM).
Musím mazat staré eSIM profily? Ne, můžete je nechat uložené. Když příště pojedete do stejné země, profil už tam je, jen ho zapnete. Pokud balíček vypršel, jednoduše si v aplikaci dokoupíte nový.
Co když mi dojdou data? Prostě si v aplikaci dokoupíte další balíček. U Yesim je to otázka pár kliknutí a aktivace je okamžitá.
Je eSIM bezpečná? Ano. eSIM je stejně bezpečná jako klasická SIM, možná i více, protože ji nelze fyzicky odcizit a přenést do jiného telefonu.
Mohu používat eSIM a fyzickou SIM zároveň? Ano, to je ideální nastavení. Českou SIM kartu necháte pro volání a SMS, zahraniční eSIM používáte pro data. Takto neplatíte roaming.
eSIM pro Evropu – praktické tipy
Pokud cestujete po Evropě, tady je pár tipů, jak to udělat nejlépe:
Kupujte regionální balíčky: Místo samostatného balíčku pro každou zemi vezměte evropský balíček. U Yesim funguje jeden balíček ve všech evropských zemích.
Aktivujte den předem: I když můžete aktivovat až na místě, je lepší to udělat doma. Ověříte, že vše funguje, a máte internet hned po přistání.
Sledujte spotřebu: Všechny aplikace ukazují, kolik dat jste spotřebovali. Hlídejte si to, abyste nebyli překvapeni.
Nastavte limity: V Nastavení iPhone můžete nastavit upozornění při dosažení určitého množství dat. Doporučuji to zapnout.
Používejte Wi-Fi kde to jde: I když máte vlastní data, využívejte Wi-Fi v hotelu nebo kavárně. Ušetříte mobilní data na situace, kdy Wi-Fi není.
Závěr: která aplikace vyhrává?
Po měsících používání všech tří aplikací musím říct, že pro běžného cestovatele s iPhone je Yesim nejlepší volba. Je to nejjednodušší aplikace, má férové ceny, funguje spolehlivě a pokud něco, máte podporu česky.
Airalo má smysl, pokud cestujete do opravdu exotických míst nebo potřebujete globální pokrytí. Saily je dobrá volba pro uživatele NordVPN, kteří chtějí extra bezpečnost.
Ale pro většinu z nás – kteří občas odjedeme na dovolenou do Itálie, Španělska, Chorvatska nebo na víkend do Vídně – je Yesim to pravé. Stáhnete aplikaci, použijete kód YLETEMCZ10 pro slevu, vyberete zemi, zaplatíte a máte klid. Žádné komplikace.
A jakmile si zvyknete na eSIM, už se k fyzickým SIM kartám nevrátíte. Garantuji.