Petice žádá, aby Apple začal nabízet modely iPhone 17 Pro pouze s eSIM pro Evropu. Podepíšete?

Roman Zavřel
To, že Apple na Evropu a další trhy často kašle a omezuje některé funkce dospělo v loňském roce tak daleko, že v USA a na dalších vybraných trzích nabízí iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max s o dvě hodiny delší výdrží baterie, než v Evropě a na dalších trzích. Pokud jste si telefon koupili kdekoli jinde než v USA, Kanadě, Japonsku, Mexiku, Bahrainu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saudské Arábii, Spojených arabských emirátech nebo na Panenských ostrovech, máte v telefonu slot na fyzickou SIM kartu a tedy je kapacita vaší baterie 3988 mAh. Pokud jste si telefon koupili na výše uvedených trzích, má vaše baterie kapacitu 4252 mAh a jak sám Apple oficiálně tvrdí, o dvě hodiny delší výdrž batrie.

Problém je v tom, že si lidé nemají možnost zvolit, zda chtějí nebo nechtějí telefon s fyzickým slotem pro SIM kartu a právě ty telefony, které mají fyzický slot na Sim mají menší výdrž baterie. Na webu change.org vznikla dokonce petice, která žádá, ab Appel zpřístupnil modely pouze s eSIM také v Evropě a všichni uživatelé tak měli konzistentní zážitek ze stejného produktu. Pokud vás tento problém také trápí, pak můžete podepsat petici online přímo na výše uvedeném odkazu.

