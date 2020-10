Velký únik oficiálních fotek odhalil přesný design nového HomePodu mini

Apple to zase neuhlídal. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky zhodnotit dnešní odpoledne, které přineslo díky zdrojům leakera Evana Blasse reklamní snímky iPhonů 12 a 12 Pro přímo z dílny Applu. A aby toho nebylo málo, kromě nich se objevily i reklamní snímky odlehčené verze chytrého reproduktoru HomePodu, tedy HomePodu mini. Prohlédnout si ho můžete v galerii pod tímto odstavcem, do které jsme zařadili i před pár minutami uniklé snímky iPhonů 12 a 12 Pro.

Jak můžete na prvních dvou snímcích v galerii nad tímto odstavcem vidět, po designové stránce se od svého předchůdce z roku 2017 vcelku výrazně odkloní. Dočkat bychom se tentokrát totiž měli koulí s „useknutým“ vrcholem, ve kterém je dle všeho umístěna LED dioda signalizující aktivní Siri. Produkt nicméně opět vsadí na síťovaný povrch a to v klasické vesmírně šedé a bílé variantě – tedy na barvy, ve kterých dorazil HomePod i v roce 2017. Více detailů však bohužel o novince nevíme a tudíž si budeme muset počkat až na večerní oficiální představení.