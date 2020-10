Výkon iPhone 12: Unikl výkonnostní test procesoru A14 Bionic

Zatímco v minulých letech platilo, že si nejnovější procesory řady A vždy odbyly premiéru v iPhonech a až poté v dalších produktech jako například iPadech či iPodech, letošek je v tomto směru jiný. Čipset A14 Bionic, který bude pohánět letošní iPhony, se totiž ještě před nimi představil v iPadu Air 4. generace, který Apple světu ukázal v polovině září. Ten se sice na pulty obchodů zatím nedostal, pravděpodobně je však již v rukou prvních zahraničních recenzentů, kteří testují mimo jiné jeho výkon. Záznam z jednoho takového testu se totiž nyní dostal na internet a my si díky němu můžeme o novém procesoru udělat perfektní obrázek.

Výsledky testu provedeného přes Geekbench 5 nelze označit jinak než jako brutální nebo chcete-li velmi dobré. Čipset v nich totiž dosáhl skóre 1583 bodů na jedno jádro a 4198 bodů na více jader, což je o poznání více než kolik zvládaly jeho předešlé verze. Například A12 Bionic má ze stejného testu skóre 1108 bodů na jedno jádro a 2498 bodů na více jader, A13 Bionic pak “jen” 1326 bodů na jedno jádro a 3300 bodů na více jader. Nová A14 tak výkonnostně odskočí skutečně výrazně.

Procesorem Apple A14 Bionic mají být osazeny všechny čtyři chystané iPhony 12. Jediný citelnější rozdíl, který má mezi nimi z hlediska použitého vnitřního hardware být, pak má být velikost RAM paměti, kdy levnější “dvanáctky” dostanou 4 GB a řada Pro pak 6 GB, které by jí měly umožnit lépe pracovat například s vícero okny při multitaskingu a tak podobně. Co se týče představení telefonů, to by mělo proběhnout 13. října, avšak ze strany Applu ještě nebyl tento termín potvrzen. Obecně se však předpokládá, že k tomu dojde v průběhu následujícího týdne – pravděpodobně pak hned v prvních dvou či třech dnech.