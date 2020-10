Takto bude vypadat iPhone 12 Pro Max! Applu unikly jeho oficiální snímky

Před pár minutami jsme vás informovali o úniku oficiálních reklamních fotek iPhonů 12, o který se postaral proslulý leaker Evan Blass. Ten samý muž svět o pár minut později potěšil i prvními oficiálními snímky iPhonů 12 Pro – konkrétně pak modelu 12 Pro Max. Díky nim si tak můžeme udělat jasno jak o rozvržení modulu fotoaparátu, tak i o barevných variantách. Na uniklé fotky se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem.

Fotogalerie iphone 12 pro max 1 iphone 12 pro max 2 iphone 12 pro max 3 iphone 12 pro max 4 Vstoupit do galerie

Jak můžete sami vidět, letos se Apple rozhodl iPhony opět přebarvit do čtyř odstínů – konkrétně do zlaté, vesmírně šedé, bílé a nově tmavě modré, která v jeho nabídce nahrazuje vloni představenou půlnočně zelenou. Co se týká LiDAR senzoru, ten se zdá být o poznání menší než ten, který Apple použil u iPadů Pro (2020), díky čemuž jej mohl Apple umístit do pravého spodního rohu modulu pod jeden z objektivů fotoaparátu. Snímky rovněž perfektně potvrzují ostré hrany telefonů, ponechání klasického tlačítka pro změnu tichého a hlasitého režimu a podle všeho i zachování stejné tloušťky rámečků kolem displeje. Kromě změny šasi se tedy mnoho nemění.