Kdy se představí iPhone 12: Nejpravděpodobnější scénář

Být to normální rok, máme již své nové iPhony doma a na LsA by už pár dní byla recenze na nový telefon od Applu. Ovšem jak jsme si za uplynulých devět měsíců mohli všichni všimnout, letos není nic jako v předchozích letech a platí to i o představení iPhone 12. Kdy se představí iPhone 12? To je prozatím stále ještě nejisté, ovšem ze všech možných indícií a úniků informací lze sestavit poměrně jasný scénář. Ten prosím neberte jako nějaké dogma, ale jako to nejpravděpodobnější, co nás v následujících dnech a týdnech čeká.

Pozvánky na představení iPhone 12

Během následujícího týdne by měl Apple rozeslat pozvánky ke sledování online videa, na kterém představí další várku svých produktů, samozřejmě v čele s novým iPhonem ve všech jeho verzích. S největší pravděpodobností se pak pozvánek dočkáme během úterního večera, tedy 6. 10. 2020. Obvykle se pozvánky rozesílají mezi 17:00 až 19:00 našeho času a jakmile se tak stane, samozřejmě se to dozvíte mezi prvními. Pozvánka bude směřovat pouze ke sledování online videa, nikoli k živé prezentaci v Divadle Steva Jobse, což je způsobeno stále aktuální pandemickou situací. Video bude již tradičně dostupné přímo na Apple.com, případně na YouTube a přímý přenos s českým přepisem bude možné sledovat přímo na LsA.

iPhone 12 datum představení

Samotné představení iPhone 12 by mělo proběhnout 13. řijna 2020 a to jako tradičně od 19:00 našeho času. Samotná konference bude jak již bylo řečeno probíhat pouze formou videa, bez přítomnosti novinářů v sále a oproti zářijovému představování novinek bychom si na ni s největší pravděpodobností měli vyhradit o něco více času, odhadem zhruba dvě hodiny. Během této keynote se představí iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max a s největší pravděpodobností také iPhone 12 mini. Kromě telefonů se pak zřejmě představí také nabíječka AirPower a lokalizační systém AirTag.

Zahájení prodeje iPhone 12

Nad zahájením prodejů iPhonů 12 visí velký otazník. Podle dostupných informací se totiž Apple stále potýká s problémy s výrobou, kvůli kterým bude zřejmě nucen spustit své telefony ve dvou vlnách – konkrétně ve vlně zahrnující levnější iPhone 12 mini a iPhone 12 a druhé vlně zahrnující dražší iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max. Co se týče spuštění prodejů první vlny, k tomu by mohlo dojít už 16. října s tím, že by předobjednávky na telefony z ní běžely hned od jejich představení. Apple totiž nemůže se spuštěním prodejů příliš dlouho otálet, jelikož se blíží Vánoce a tedy i nejlepší prodejní období roku. Spuštění předobjednávek iPhonů 12 Pro by pak zřejmě proběhlo 16. října, jelikož se s jejich spuštěním prodejů počítá až na listopadu. Druhým scénářem pro spuštění prodejů je pak start předobjednávek levnějších iPhonů 12 mini a iPhonů 12 spolu s iPhony 12 Pro a Pro Max v pátek 16. října s tím, že k prvním majitelům by zamířily o týden později – tedy 23. října. U iPhonů 12 Pro a Pro Max pak stále platí spuštění prodejů v listopadu.