Vše, co jste chtěli vědět o iPhonech 12 a 12 mini

Společnost Apple před malou chvílí představila nové iPhony pro tento rok – iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max. V tomto článku vám přinášíme podrobné informace o modelech iPhone 12 a iPhone 12 mini.

Rozměry a konstrukce

Zmenšování rozměrů a snižování váhy by se dalo již označit za tradici při představování nových iPhonů. iPhone 12 je o 11% tenčí, 15% menší a 16% lehčí než iPhone 11. Pokud se zaměříme na konkrétní rozměry, bavíme se o následujících: Výška 146,7mm (oproti 150,9mm iPhonu 11), Šířka 71,5mm (oproti 75,7mm iPhonu 11) a Tloušťka 7,4mm (oproti 8,3mm iPhonu 11). Hmotnost nového iPhonu se zastavila na hodnotě 162g, což je oproti 192g iPhonu 11 příjemný skok. iPhone 12 mini si zamilují příznivci menších zařízení. Jeho výška je pouhých 131,5mm, šířka 64,2mm a tloušťka stejně jako u jeho většího bratříčka 7,4mm. Nejmenší člen z rodiny iPhonů váží pouhých 133 gramů. Stejně jako iPhone 11, také oba nedávno představené telefony mají záda vyrobená z leteckého hliníku.

Fotogalerie iphone 12 telefon iphone 12 foto iphone 12 nahled iphone 12 tloustka +6 Fotek iphone 12 tlacitka iphone 12 verze iphone 12 velikost displeje iphone 12 velikost iphone 12 modely Vstoupit do galerie

Nový čip a podpora 5G

Ani letos Apple nezaspal a iPhony 12 nabídnou úplně nový čip – A14 Bionic. Ten je tím nejvýkonnějším procesorem v mobilním zařízení vůbec, můžeme jej nalézt v nedávno představeném iPadu Air 4. generace. A14 Bionic je vyrobený 5nm technologií, která zajišťuje vyšší výkon a nižší energetickou náročnost. K dispozici je 6-ti jádrové CPU, které je rychlejší oproti předchozí generaci až o 40% a čtyřjádrové GPU rychlejší oproti čipu A13 Bionic o 30%. Součástí čipu je jako obvykle také Neural Engine, ten je 16-ti jádrový a zvládne 11 biliónu operací za sekundu. Jeho strojové učení je rychlejší dvakrát a výpočty až desetkrát.

Vůbec poprvé podporují iPhony 5G sítě. Aby bylo připojení kvalitní, rozhodl se Apple zabudovat 5G antény přímo do rámečku telefonu, jak se mu to povedlo ukáží testy z běžného života. Jistě by nikdo nebyl rád, kdyby se opakovala aféra s anténami, jako tomu bylo v případě iPhonu 4. Je obecně známo, že 5G připojení je více náročné na baterii, dle slov Applu však byl software optimalizován tak, aby se spotřeba energie nezvýšila. K tomu přispívá i tzv. Režim chytrého využití dat, ten totiž automaticky přepne připojení na LTE pokud není potřeba rychlost 5G, například při stahování aktualizací na pozadí. Podpora 5G u iPhonů také přináší novinky pro FaceTime, k dispozici je nyní FaceTime HD – videohovory s rozlišením 1080p přes 5G anebo Wi-Fi. O dostupnosti pro starší iPhony zmínka bohužel není. Apple se postaral, aby 5G připojení fungovalo po celém světě a vybavil iPhony 12 až dvaceti pásmy.

Displej

Nový iPhone 12 si z hlediska displeje oproti svému předchůdci ve formě iPhonu 11 – do vínku totiž OLED panel. V čem konkrétně je tento zobrazovací panel lepší než LCD displej iPhonu 11? v případě LCD displejů jsou rozsvícené všechny pixely najednou, u OLED panelů je každý pixel sám o sobě zdrojem světla. Jednotlivé pixely se tak můžou úplně vypnout a nebo se rozzářit až na 1200 nitů, pokud to HDR vyžaduje. Zásadně byl vylepšen kontrastní poměr, který dosahuje v případě iPhonu 12 hodnoty 2 000 000:1, což je oproti 1400:1 iPhonu 11 neskutečný rozdíl. Zvýšilo se také rozlišení displeje, při zachování jeho 6,1″ rozměru. iPhone 12 tak nabídne rozlišení o velikosti 2532 x 1170 pixelů s jejich hustotou 460ppi, v případě iPhonu 11 to bylo rozlišení 1792 x 828 pixelů s jejich hustotou 326 ppi. iPhone 12 mini pak nabídne displej o velikosti 5,4″ a rozlišení 2340 x 1080 pixelů s jejich hustotou 476 ppi. U obou novinek je také samozřejmostí True Tone nebo Haptic Touch.

Fotogalerie iphone display iphone oled iphone oled lattice iphone display contrast +6 Fotek iphone 12 introduction iphone 12 display contrast oled iphone 12 rozliseni displeje iphone 12 zboku iphone 12 film Vstoupit do galerie

Displej samotný sice prošel významnou evolucí, co se však nezměnilo vůbec je velikost rámečků kolem něj. Ty se zdají na první pohled úplně stejně široké jako u předchozí generace iPhonu a to včetně výřezu v horní části obrazovky. Potěšující zprávou však je, že Apple ve spolupráci se společností Corning vylepšil krycí sklo displeje, které pojmenoval Ceramic Shield. Ceramic Shield se vyrábí obohacením skla o nanokeramické krystaly. Kalifornská společnost také zdůrazňuje, že u modelů řady iPhone 12 doléhá displej těsně k hranám telefonu, což jej činí celkově čtyřikrát odolnější než předchozí iPhony. Jaká bude praxe nám však ukáží až následné crash testy.

Fotoaparát

Jak je v poslední době zvykem, i tentokrát jsme se dočkali vylepšení fotoaparátu a to zejména ve zhoršených světelných podmínkách. iPhone 12 i iPhone 12 mini jsou vybaveni v podstatě stejnými dvěma 12MPx fotoaparáty, jako loňský iPhone 11. Světelnost ultraširokoúhlého fotoaparátu zůstala na velikosti f/2,4, změna však nastala v případě širokoúhlého objektivu, kde místo světelnosti f/1,8 můžeme počítat s f/1,6, širokoúhlý fotoaparát tak zachycuje až o 27% více světla. To se hodí zejména v nočním režimu, který nyní funguje na všech fotoaparátech, takže v kombinaci s Deep fusion by měly být noční fotky skutečně velmi kvalitní. A noční režim nyní podporují i časosběrná videa. Poslední novinkou v oblasti fotoaparátu je podpora smart HDR 3, který automaticky vylepšuje světlá místa, stíny a obrysy. Samozřejmostí jsou také optická stabilizací obrazu, 5x digitální zoom a 2x oddálení optickým zoomem. Všechny vyjmenované funkce, tedy Deep Fusion, Noční režim i Smart HDR 3 podporuje nově také přední fotoaparát.

Fotoaparát iPhonů 12 je vůbec první, který natáčí v Dolby Vision, díky tomu by měla být videa o poznání kvalitnější a realističtější, co se týče podání barev. iPhony totiž nyní dokáží zachytit až 700 miliónů barev. Za použití Dolby Vision je možné natáčet maximálně 4K videa při 30 snímcích za sekundu. Výsledný záznam je pak možné upravit přímo v iPhonu a pak jej například streamovat na televizi přes AirPlay. Jinak se v oblasti videa nic nezměnilo, stále zůstává natáčení 4K videa max při 60 fps, zpomalené video při 1080p a 120 nebo 240 fps, 2x oddálení optickým zoomem, 3x přiblížení digitálním zoomem nebo funkce QuickTake.

One more thing…

Letošní iPhony se mohou pochlubit ještě jednou novinkou a tou je MagSafe. Jedná se vlastně o speciální magnetické kroužky, které Apple vložil do zad iPhonů 12. Díky ním je možné iPhony nabíjet pomocí nabíječky MagSafe (stejný princip jako nabíječka Apple Watch), připnout speciální MagSafe kryty nebo MagSafe pouzdro na karty. Možná si říkáte, že když připnu na iPhone kryt, MagSafe je zbytečný, jenže opak je pravdou. I s nasazeným krytem je možné iPhone nabíjet pomocí MagSafe nebo bezdrátové nabíječky. Pokud se uživatelé rozhodnou použít MagSafe peněženku, není nutné se bát poškození karty magnety, peněženka je totiž odstíněná. Díky MagSafe bude i klasické Qi bezdrátové nabíjení vždy nejrychlejší, protože iPhone bude na podložce přesně tam, kde má být.

Baterie

Pokud jste očekávali zvýšenou výdrž baterie, musíme vás zklamat. iPhone 12 nabídne úplně stejnou výdrž jako iPhone 11, tedy až 17 hodin přehrávání videa, až 11 hodin streamování videa a až 65 hodin poslechu hudby. U iPhonu 12 mini pak můžeme očekávat až 15 hodin přehrávání videa, až 10 hodin streamování videa a až 50 hodin poslechu hudby. Nezvýšila se ani rychlost nabíjení, ta zůstává shodná jako u předchozího modelu. Nabíjení přes MagSafe podporuje slušných 15W.

Provedení a ceny

iPhone 12 bude dostupný k předobjednání od 16. října v bílé, modré, černé, červené a zelené barvě s pamětí 64GB za 24 990Kč, 128GB za 26 490Kč a 256 GB za 29 490Kč. iPhone 12 mini bude ve shodných barvách možné předobjednat od 6. listopadu s pamětí 64Gb za 21 990Kč, 128 GB za 23 490Kč a 256GB za 26 490Kč. Apple se rozhodl být ještě více ekologický a proto zmenšil balení a odstranil z něj kromě sluchátek také nabíjecí adaptér.