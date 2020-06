Z iOS 14 a ARM procesorů jsou českoslovenští jablíčkáři nadšeni, tvOS 14 u nich budí rozpaky

Od představení iOS 14 a dalších novinek z dílny Applu nás dělí již téměř celý pracovní týden, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby si o nich udělala jablečná komunita patřičný obrázek. A jelikož čte naprostá většina této komunity náš web, rozhodli jsme se její pohled na věc částečně zanalyzovat. V průběhu týdne jste proto mohli v našich článcích nacházet relativně často ankety, ve kterých jsme se vás ptali na to, jak novinky představené v pondělí hodnotíte. Jaké jsou výsledky našeho malého průzkumu?

Zřejmě nikoho z vás nepřekvapí, že největší poprask v československé jablečné komunitě má “na svědomí” nový iOS 14. Jedná se totiž již řadu let o nejsledovanější operační systém Applu, jelikož běží v suverénně nejprodávanější produktové řadě Applu. Ten si pro milovníky svých telefonů letos připravil operační systém s celou řadou opravdu hezkých oživení v čele s možností přidat widgety přímo na plochu mezi aplikace či takzvanou Knihovnou aplikací, do které lze jednoduše zařadit méně používané aplikace a de facto je v ní “archivovat” pro další sporadická použití, díky čemuž je systém o poznání přehlednější. Fajn novinkou je i podpora funkce Obraz v obraze, díky které bude možné přehrávat multimediální soubory jako například videa v popředí aplikace, se kterou bude možné i nadále pracovat. Podtrženo, sečteno – novinek vylepšujících uživatelský komfort je tentokrát požehnaně, za což jsou minimálně českoslovenští jablíčkáři dle našeho průzkumu velmi rádi. V anketě zjišťující názor na systém, které se zúčastnilo téměř 5000 z vás, totiž na 72 % účastníků označilo nový iOS za skvělý či ucházející. Zklamáno z něj je “jen” zhruba 11,5 % jablíčkářů a zbytek na něj zatím nemá žádný názor.

Obecně se dá říci, že téměř všechny nové operační systémy si vedly v průzkumu velmi dobře. Například takový iPadOS 14, který je na novinky oproti iOS 14 spíše skoupý, byl v anketě, které se zúčastnilo více než 350 z vás hodnocen ze 65 % kladně a jen ze zhruba 8 % záporně. Zbytek pak zvolil neutrální odpověď. Podobného výsledku se dočkal i watchOS 7, který přináší například dlouho očekávanou funkci ve formě nativní spánkové analýzy. Zřejmě i díky ní je z něj nadšeno na 67 % uživatelů a zklamáno jen 10 % uživatelů z celkového počtu 171 hlasů. Parádně dopadl i nový macOS Big Sur, který se dá bez jakékoliv nadsázky označit za jednu z největších revolucí v rámci macOS v posledních deseti letech. Nový design a funkce oslovily na 75 % z vás, 11 % je z něj naopak zklamáno. Celkově se této ankety zúčastnilo na 176 uživatelů. Suverénně nejlépe dopadla pro Apple anketa ohledně plánů na jeho vlastní procesory. Více než 85 % z vás z elkového počtu 177 lidí je přesvědčeno o tom, že je toto rozhodnutí správné a jen necelých 6 % jej označuje za cestu do záhuby.

Jediným “vyvrhelem”, který tak úplně nepřesvědčil, je tvOS 14. Ten toho totiž na Apple TV jednak přináší relativně málo a jednak byl představen oproti ostatním OS Applu prazvláštním způsobem, kdy jsme popravdě ani my v redakci příliš netušili, kdy vlastně jeho část Keynote začíná a kdy končí. Za neslané, nemastné novinky, které do něj Apple přidal, si proto od vás vysloužil jen 41 % kladných ohlasů, 12 % záporných a více než 46 % neutrálních. Do jeho hodnocení se pustilo na 165 z vás.

Podtrženo, sečteno – z anket je zcela evidentní, že vás pondělní Keynote, respektive její obsah velmi oslovil a zcela určitě se těšíte na to, že Apple všechny OS zdárně dovyvíjí a na podzim je vypustí na veřejnost. Do té doby si je bude možné vyzkoušet jen v rámci vývojářských a později i veřejných bet. Jak ty vývojářské nainstalovat se dozvíte pro iOS 14 zde, pro macOS 11 zde, pro iPadOS 14 zde a pro watchOS 7 zde. Jakmile Apple spustí i beta testování pro veřejnost, o tom, jak se do něj zapojit, vás budeme na našem webu samozřejmě informovat také.