Kompletní návod: Jak nainstalovat watchOS 7 už nyní

Apple před malou chvílí vydal nové operační systémy pro iPhone, iPad, macOS zařízení a Apple Watch. Na první tři zmiňovaná zařízení už jsem vám přinesli návod, pomocí kterého můžete na právě představené operační systémy přejít. V tomto článku se společně podíváme na to, jak můžete aktualizovat své Apple Watch na nejnovější watchOS 7. Pokud chcete zjistit, jak na to, tak pokračujte ve čtení tohoto článku. Berte na vědomí, že watchOS 7 musíte nainstalovat až poté, co nainstalujete iOS 14. Pokud to provedete naopak, tak riskujete nefunkčnost svých Apple Watch.

Jak nainstalovat watchOS 7

V případě, že chcete nainstalovat na své Apple Watch nejnovější operační systém watchOS 7, tak je nutné, abyste vlastnili Apple Watch Series 3 a novější. Na starší hodinky totiž tato aktualizace není k dispozici. Pokud tohle kritérium splňujete, tak už se vrhněte přímo na věc:

Na vašem iPhonu, se kterým máte Apple Watch spárované, přejděte v prohlížeči Safari na tuto stránku.

se kterým máte Apple Watch spárované, přejděte v prohlížeči na Sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na sekci s watchOS 7 .

. Zde je nutné, abyste klepnuli na tlačítko Download.

Nyní se zobrazí notifikace, která vás informuje o instalaci profilu – klepněte na Povolit.

Systém vás pak přesune do aplikace Watch, kde vpravo nahoře klepněte na Instalovat.

Nyní zadejte váš kódový zámek, a poté vpravo nahoře klepněte na Instalovat.

Akci potvrďte stisknutím Instalovat v dolní části obrazovky.

v dolní části obrazovky. Poté je nutné restartovat Apple Watch – restart se nabídne prostřednictvím notifikace, kde stačí klepnout na Restartovat.

Apple Watch – restart se nabídne prostřednictvím notifikace, kde stačí klepnout na Po restartu už stačí jen přejít do aplikace Watch, kde přejděte do Obecné -> Aktualizace softwaru. Zde už stačí systém klasicky nainstalovat.

Nyní už je naše portfolio instalací beta verzí nových operačních systémů kompletní. Opět podotýkám, že je v případě instalace watchOS 7 vyloženě nutné, abyste prvně nainstalovali iOS 14, a až poté watchOS 7. Pokud tento postup nedodržíte, tak riskujete to, že vám Apple Watch nebudou vůbec fungovat – v tom lepším případě pár dní, v tom horším případě už třeba nikdy.