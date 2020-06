Týden ve světě Applu očima Androiďáka (1. – 5. 6. 2020)

V tomto novém druhu článků vám každý týden budeme přinášet řadu posledních zajímavostí ze světa společnosti Apple. Nepůjde však o klasický souhrn článků, ale o „okořeněný“ pohled uživatele Androidu, který má na Apple pravděpodobně jiný názor než většina čtenářů. Může tak nabídnout jiný pohled na věc, nebo přiblížit způsob, jakým danou věc dělají u konkurence. Jaký tedy byl v jeho očích tento týden?

iOS 13.5.1 mírně zpomaluje některé iPhony

Na začátku týdne Apple nečekaně vydal minoritní aktualizaci k iOS 13 s označením 13.5.1. Na žádné nové funkce se nedostalo, jelikož šlo hlavně o opravný update. I přesto se však někteří rozhodli otestovat nejnovější verzi v testu rychlosti. Obecně je z výsledků vidět, že aplikace fungují na starší verzi iOS 13.5 lépe. Nejedná se přitom o žádné překvapení, Apple má se zpomalováním iPhonů „bohaté“ zkušenosti. I přesto však neustále přetrvává názor, že se Android začne časem zpomalovat, sekat a je nepoužitelný. Dlouhé roky to již však není pravda, obzvlášť u telefonů v podobné cenové kategorii, ve které se pohybují iPhony.

Unikly další novinky z iOS 14, těšit se můžeme například na překladač Siri

První testovací verze iOS 14 se dočkáme sice teprve za pár týdnů, nicméně už nyní unikají informace o tom, jaké novinky Apple chystá. Prohlížeč Safari by měl například obdržet překladač nebo podporu Apple Pencil. Novinka s překladačem by zněla lákavě, kdyby se o překlad staral Google Translate. Podle uniklého kódu to však vypadá, že se o překlad bude starat přímo Safari. Vzhledem ke schopnostem Applu na poli strojového učení a AI se tak nedá očekávat něco použitelného. Další novinkou iOS 14 (respektive iPadOS 14 pro iPady) má být plná podpora Apple Pencil v Safari. Ta je svým způsobem úsměvná, protože u konkurence v podobě Galaxy Tab se například vůbec neřeší, o jakou aplikaci se jedná. V každé aplikaci se dá využít psaní poznámek, inteligentní výběr textu nebo rychlé přeložení pomocí pera.

iPhony 12 se představí později než obvykle

Již delší dobu se spekuluje o odložení data představení nových iPhonů 12. V tomto týdnu se k situaci vyjádřil i generální ředitel společnosti Broadcom, která pro Apple vyrábí například Wi-Fi čipy. Apple má údajně velké zpoždění ve vývoji a výrobě a představení nových iPhonů bychom se proto měli dočkat až v posledním čtvrtletí roku 2020. Vzhledem k momentální situace ve světě se nejedná o nic překvapivého. Google rovněž odložil představení nového Androidu a také telefonu Pixel 4A. Dokonce se spekuluje nad tím, že vyhledávací gigant svou hlavní hardwarovou akci přesune z října až na jaro roku 2021. Na druhou stranu ale Samsung pokračuje podle plánu a v srpnu bychom měli vidět představení řady Galaxy Note 20 a Galaxy Fold 2.

iPhony se zřejmě v příštím roce dočkají jedné z nejužitečnějších funkcí Androidu

Always-on-Display je jedna z funkcí, na kterou majitelé iPhonů čekají dlouhé roky. Na Androidu se přitom objevuje už i u levnějších modelů, které mají OLED displej. Podle posledních informací to vypadá, že se tato základní funkce objeví až u iPhonů 13. Důvodem je implementace technologie LTPO, která umožňuje snížení obnovovací frekvence až na 1Hz. Z posledních týdnů a měsíců to vypadá, že insideři a analytici očekávají od této technologie doslova revoluci. Jediná škoda, že LTPO není k Always-on vůbec potřeba, ostatně velká většina Android zařízení LTPO nepoužívá a Always-On přesto funguje zcela bez problémů s minimální energetickou náročností. Že se nejedná o něco světoborného ukazují i data z Apple Watch, kde je již LTPO technologie nasazena. Existuje mnoho konkurenčních chytrých hodinek, které zvládají Always-On lépe a bez LTPO.