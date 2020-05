Týden ve světě Applu očima Androiďáka (25. – 29. 5. 2020)

V tomto novém druhu článků vám každý týden budeme přinášet řadu posledních zajímavostí ze světa společnosti Apple. Nepůjde však o klasický souhrn článků, ale o „okořeněný“ pohled uživatele Androidu, který má na Apple pravděpodobně jiný názor než většina čtenářů. Může tak nabídnout jiný pohled na věc, nebo přiblížit způsob, jakým danou věc dělají u konkurence. Jaký tedy byl v jeho očích tento týden?

iPhone SE 2 poráží v rychlostním testu 3x dražší vlajkovou loď Samsungu

Šéf Applu Tim Cook nedávno prohlásil, že nový iPhone SE je rychlejší než vlajkové lodě z řad Androidu. Tohle tvrzení potvrdil server AndroidAuthority, který proti sobě postavil iPhone SE 2 a mnohem dražší Samsung Galaxy S20 Ultra. Vyjádření šéfa Applu v mnohém připomíná čínské výrobce, kteří se rovněž velice rádi chlubí tím, jak poráží iPhone téměř v každém aspektu. Například společnost Vivo by mohla tvrdit, že jejich telefon iQOO 3 je rychlejší než téměř třikrát dražší iPhone 11 Pro Max. Stačí se podívat na AnTuTU výsledky, kde iQOO 3 dosahuje v průměru o 60 tisíc bodů více než nejdražší verze iPhonu 11.

Apple zřejmě chystá velkolepý návrat MagSafe, dočkat se jej má iPhone 13

MagSafe byl hodně oblíbeným konektorem starších MacBooků, díky kterému bylo nabíjení jednoduché a bezpečné. Tuto vychytávku už však u MacBooků nenalezneme, nicméně se nyní spekuluje, že se dostane do další generace iPhonu. Už nějakou dobu se mluví o zcela bezkonektorovém iPhonu, kterého bychom se měli dočkat v příštím roce. Otázkou je, jestli to není příliš brzy. Na Androidu již zkoušelo několik výrobců vydat telefon, který nemá konektory. Bohužel však byly značně neúspěšné. Na druhou stranu neexistuje asi lepší společnost než Apple, která by něco podobného mohla protlačit na trh a hlavně uspět.

Apple koupil další startup, který má pomoci ve zlepšení Siri

Apple měl podle agentury Bloomberg koupit startup Inductiv Inc., který se zabývá vývojem umělé inteligence k identifikaci a opravě chyb v datasetech. To by mohlo být využito pro vývoj asistentky Siri. Ve výsledku však stále bude platit, že je Siri o několik let pozadu za Asistentem Google. Vyhledávací gigant dělá v AI a strojovém učení obrovské kroky, což můžeme vidět i například na nové generaci Asistenta Google, která je od minulého roku dostupná na několika zařízeních. Navíc to vypadá, že se konečně chytrého asistenta Google dočkáme i v češtině a slovenštině. To bude pro Siri minimálně v těchto zemích poslední hřebíček do rakve.

iPhone 11 je nejoblíbenějším smartphonem současnosti

Analytická společnost Omdia zveřejnila dodávky telefonů v prvním čtvrtletí tohoto roku. To, že je na prvním místě zařízení od Applu asi není takové překvapení. Apple však překvapil tím, že dodal 19,5 milionů kusů iPhone 11, čímž si první příčku zajistil s obrovským náskokem oproti konkurenci. Dokonce i meziročně dodal o téměř 6 milionů kusů více. Úspěch iPhone 11 mimo jiné ukazuje, jak je na tom vyšší střední třída u Androidu špatně, poslední roky je totiž ve slepé uličce. Výrobci nedokážou zaujmout zákazníky zajímavými funkcemi ani dobrou cenou. Lidé pak spíše šáhnou po levnějších telefonech anebo po těch úplně nejlepších vlajkových modelech. Apple dokázal iPhone 11 osekat pouze o „méně důležité“ věci a navíc telefon nabídl za atraktivnější cenu, což evidentně u lidí funguje.