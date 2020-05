Apple koupil další startup, který má pomoci ve zlepšení Siri

Pokud vás informace o Siri nezajímají, jelikož ji stejně kvůli chybějící češtiny nepoužíváte, tak zbystřete – kromě toho, že by se česká Siri mohla objevit již v rámci iOS 14 díky zpřístupnění frameworku, tak jsme vás pár dnů zpět informovali o českém projektu Hello Emma, jenž dokáže českou Siri plnohodnotně zprostředkovat. O Siri se budeme bavit i v případě tohoto článku, jelikož Apple podle magazínu Bloomberg provedl odkoupení startupové společnosti Inductiv Inc. Tento startup se zabývá vývojem technologie, jenž využívá umělé inteligence k identifikaci a opravě chyb v datasetech, což by mohlo být využito pro vývoj jablečné hlasové asistentky.

Lidé z Inductiv Inc. se měli k Applu připojit již před několika týdny a mají pracovat na několika různých – především však na zdokonalování hlasové asistentky Siri, a také ne vývoji strojového učení. Apple se v tomto případě k odkoupení vyjádřil naprosto stejně jako u jakýchkoliv jiných akvizic malých společností: „…čas od času nakupujeme malé společnosti a většinou s nikým nediskutujeme naše plány, které s nimi máme,“ odpovídá Apple. Startup Inductiv Inc. byl založen profesory ze Stanfordovy univerzity, Univerzity ve Waterloo, a také Univerzity ve Wisconsinu. Inductiv Inc. vyvíjí speciální technologii, která využívá umělou inteligenci pro automatickou identifikaci a opravení chyb v datech a datasetech. Mít „čistá“ a bezchybná data je velmi důležité pro strojové učení, což je populární forma uměle inteligence, která pomáhá ve vyvíjení softwaru bez zákroku člověka, respektive vývojářů.

V posledních letech Apple provedl hned několik různých akvizicí, kdy mnoho z nich bylo učiněno pro nákup společností či startupů zaměřených na umělou inteligenci. Ne tak dávno jsme vás informovali například o akvizici společnosti NextVR, jenž se již po dobu několika let zabývá vývojem virtuální reality se zaměřením na sport a zábavu. Před čtyřmi lety Apple odkoupil startup Turi, jenž se zabýval vývojem vlastních „týmů“ založených na strojovém učení a umělé inteligenci. Apple po akvizici společnosti vydal Turi Create framework pro zjednodušení vývoje modelů pro strojové učení. V roce 2018 Apple zase provedl akvizici startupu zaměřeného na soukromí s názvem Silk Labs. Na začátku tohoto roku poté kalifornský gigant odkoupil startup Xnor.ai, zabývající se rozpoznáváním lidí.