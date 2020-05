iPhone 11 je nejoblíbenějším smartphonem současnosti

Applu jsou často vytýkány vysoké cenovky a především uzavřený ekosystém, který z jablečných zařízení údajně dělá prémiové produkty určené pouze pro určitou sortu lidí. V minulosti již však mnohokrát nastala situace, kdy byly tyto domněnky vyvráceny a ukázalo se, že je tomu právě naopak a technologický gigant svými telefony dokáže zaujmout širokou masu uživatelů. O tom svědčí i nejnovější statistika analytické společnosti Omdia, podle níž se iPhonu 11 podařilo převzít korunu po iPhonu XR a usednout na trůn nejoblíbenějšího smartphonu na trhu.

Fotogalerie iphone 11 zezadu iphone 11 zespodu iphone 11 zboku iphone 11 zada detail +9 Fotek iphone 11 z druheho boku iphone 11 vybaleny iphone 11 s krabickou iphone 11 na krabicce iphone 11 krabicka iphone 11 fotoaparat iphone 11 fotoaparat detail iphone 11 face id Vstoupit do galerie

Řada lidí zastává názor, že jsou Apple zařízení často nedostupná, a to zejména díky své ceně, která se pohybuje výše než například u konkurenčních výrobců využívajících iPhone. Přesto to však podle analytické společnosti Omdia a její nejnovější statistiky vypadá, že lidé raději sahají po prověřené kvalitě a cena hraje až druhořadou roli. Konec konců, již iPhone XR si vydobyl titul nejoblíbenějšího a nejprodávanějšího smartphonu na trhu a iPhone 11 nyní toto žezlo s hrdostí převzal. Jen za první čtvrtletí letošního roku totiž Apple dodal 19.5 milionů kusů tohoto telefonu a i přes nepříjemnosti spojené s šířením nákazy koronaviru se dodalo o 6 milionů kusů více než v tomtéž období loňského roku. Jednoduše řečeno, iPhone 11 model XR převálcoval na plné čáře a výrazně překonal i ostatní výrobce s majoritním podílem na trhu.

Ač by se tedy mohlo zdát, že Apple se svým iPhonem ztrácí na konkurenci a prodeje jsou rok od roku horší, je tomu právě přesně naopak a jablečná společnost si nad tímto zlatým dolem může mnout ruce. Zároveň je nutné podotknout, že zatímco loni se v žebříčku 10 nejprodávanějších telefonů umístil pouze iPhone XR a prémiové modely XS a XS Max ze seznamu vypadly, letos slaví úspěch i iPhone 11 Pro a Pro Max. Podle analytiků hraje roli jak cena, kdy telefon startoval na cenovce o 50 dolarů nižší než u předchůdce, tak výbava, především tedy nadstandardní kamera a celá řada dalších vylepšení. Apple si zkrátka podmanil celý segment a konkurenční Samsung a čínské Xiaomi mají sotva třetinové prodeje. Například telefon A51 z modelové řady Galaxy, jenž obsadil druhé místo, se může pochlubit „pouze“ 6.8 miliony prodanými kusy a Redmi Note 8 na tom s 6.6 miliony kusy není o mnoho lépe. Na druhou stranu se však pro Xiaomi jedná o výhru odlišného druhu, jelikož je to poprvé, co se telefony této čínské společnosti umístily v žebříčku. Tak či onak, alfou a omegou v rozhodujícím boji budou až 5G telefony. Těm zatím dominuje Samsung Galaxy S20+ a Huawei Mate 30 a Mate 30 Pro. Uvidíme, kdo nakonec z této bitvy odejde jako právoplatný, definitivní vítěz.