Týden ve světě Applu očima Androiďáka (18. – 22. 5. 2020)

V tomto novém druhu článků vám každý týden budeme přinášet řadu posledních zajímavostí ze světa společnosti Apple. Nepůjde však o klasický souhrn článků, ale o „okořeněný“ pohled uživatele Androidu, který má na Apple pravděpodobně jiný názor než většina čtenářů. Může tak nabídnout jiný pohled na věc, nebo přiblížit způsob, jakým danou věc dělají u konkurence. Jaký tedy byl v jeho očích tento týden?

První detaily o chytrých brýlích Applu jsou tu

Na začátku týdne jsme se dozvěděli další informace o chytrých brýlích Apple Glass. Leaker John Prosser prozradil, že jejich cena má začínat na částce 499 dolarů. Důvodem nízké ceny je to, že k fungování bude potřeba iPhone. Odhalení bychom se měli dočkat na konci tohoto roku nebo na začátku roku 2021. Další informace si můžete přečíst v článku zde. Mnozí z vás si budou určitě pamatovat na Google Glass, tedy chytré brýle, které Google vydal v roce 2013. Společnost však o několik let předběhla dobu a chytré brýle byly limitovány jednak tehdejšími technologiemi, tak i kontroverzí z toho, že by si lidé mohli natáčet cokoliv a záběry poté posílat na internet. Nicméně i díky sociálním sítím se myšlení lidí posunulo jinam a nedá se očekávat, že by podobné problémy měly brýle i v roce 2020. V neposlední řadě byly Google brýle neskutečně drahé (1500 dolarů) a s dostupností to bylo ještě horší. Pokud by se tedy společnosti Apple podařil úspěch s Glass, tak si troufám tvrdit, že zanedlouho bychom viděli i návrat Google Glass. Ostatně brýle od Googlu stále existují (v minulém roce byl odhalen nový model), nicméně využívají se pouze ve firmách jako pomůcka zaměstnancům.

Unikla přesná rozlišení displejů všech chystaných iPhonů 12

Analytik Ross Young se podělil o nové informace k chystaným iPhonům 12. Značného navýšení rozlišení se má dočkat hlavně základní verze iPhone 12 a iPhone 12 Max, kde bychom měli vidět 2340 x 1080 pixelů, respektive 2532 x 1170 pixelů. Jemnost displejů se tak pohybuje v hodnotách 460 až 475 ppi. Základní verze iPhone už díky tomu nebudou pro smích a po mnoha letech se konečně dotáhnou na Android konkurenci, kde je dlouhou dobu FullHD+ rozlišení standardem, a to i u značně levnějších modelů. Nicméně lepší pozdě než nikdy.

Apple vydal iOS 13.5 a iPadOS 13.5 se spoustou novinek

Hlavní novinkou v iOS 13.5 a iPadOS 13.5 je rychlejší způsob k zadání kódu na zařízeních s Face ID. A to v případech, že máte nasazenou roušku. Samozřejmě Apple nemohl předpokládat pandemii covidu-19, kdy je kvůli rouškám Face ID v podstatě nepoužitelné, na druhou stranu nejednalo by se o tak velký problém, pokud by Apple v iPhonech nabízel i čtečku otisků prstů. Obzvlášť když několik Android výrobců nabízí stejně bezpečné odemykání telefonu obličejem jako FaceID, ale i čtečku otisků prstů ukrytou v displeji. U Pro modelů se navíc využívá OLED panel, čímž je vyřešen hlavní problém čteček otisků v displeji. Nefungují totiž s klasickými LCD panely. Zarputilost pro Face ID se tu holt nevyplatila.

Apple k letošním iPhonům nepřibalí jednu z nejdůležitějších věcí

Analytik Ming-Chi Kuo mluví o dalším kontroverzním kroku, který Apple plánuje u iPhonů. Nedávno přestal Apple dodával v balení redukci na 3,5mm audio jack a dalším krokem má být úplné odebrání sluchátek Earpods s Lightning konektorem. Důvod je podle Kua jednoduchý, podpořit prodeje bezdrátových sluchátek AirPods. Z pohledu Android uživatele to je poměrně nepochopitelný krok, stejně jako pomalá nabíječka v balení nebo právě dřívější odstranění redukce. iPhone by měl být prémiový produkt se vším všudy, včetně přibaleného příslušenství, které rozhodně nemůže výrazně navýšit cenu smartphonu. Dobrým příkladem je Samsung, který u svých prémiových telefonů dodává redukce, a dokonce i kvalitnější AKG sluchátka, která se můžou svou kvalitou rovnat i dražší konkurenci. Za tohle bych tedy Apple rozhodně nepochválil.