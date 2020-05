První detaily o chytrých brýlích Applu jsou tu: Cena a design vás potěší!

Zhruba před dvěma hodinami jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se dnes pravděpodobně dočkáme odhalení prvních střípků chytrých brýlí Applu. To se skutečně před pár minutami díky zdrojům leakera Jona Prossera stalo a my tak máme o jedno z nejočekávanějších novnke z dílny Applu posledních let opět o něco jastěni. Co tedy nyní již víme?

Chytré brýle by se měly podle zdrojů jmenovat Apple Glass a jejich cena by měla začínat na 499 dolarech. Relativně příznivou cenu bude mít na svědomí zejména závislost produktu na iPhonu, který za něj bude provádět prakticky veškeré operace, jako tomu bylo například i u první generace Apple Watch. Bez iPhonu tedy budou brýle takřka nepoužitelné. Co se pak týče jejich odhalení, to by mělo proběhnout buď už na konci letošního roku nebo na začátku roku příštího. Záležet v tomto směru bude především na vývoji situace okolo koronaviru. Co se pak týče dostupnosti, produkt by měl na pulty obchodů dorazit zhruba rok po představení – tedy na konci roku 2021 nebo začátku roku 2022.

Designově jsou chytré brýle podle leakera velmi podobné brýlím klasickým, díky čemuž by neměly vzbuzovat přehnanou pozornost ve společnosti. Poměrně zajímavé je, že se mají z hlediska zobrazování obsahu spoléhat na speciální displeje, které budou implementovány v obou čočkách brýlí. Na jejich těle dále naleznete LiDAR senzor, přes který budou brýle skenovat své okolí, aby do něj mohly následně dokonale zasazovat rozšířenou realitu či podobné prvky. Nabíjení brýlí má probíhat bezdrátově přes speciální stojan, který k nim bude dodáván.

Brýle mají být ovladatelné jak pohybovými gesty, tak i drobnými ovládacími prvky na jejich těle. Uživatelské rozhraní, které v nich poběží, nese název Starboard a zřejmě se zatím příliš nepodobá klasickému operačnímu systému. Dá se nicméně očekávat, že postupem času jej Apple zdokonalí natolik, že jej bude možné za samostatný operační systém brát.

Z dosavadních informací se tedy chytré brýle Apple Glass jeví jako nanejvýš zajímavý produkt, který má však ještě před sebou dlouhou cestu, než se z něj stane naprostý světový fenomén. Už nyní je totiž prakticky jasné, že jeho závislost na iPhonu bude zároveň jednou z jeho největších slabin. Až se jí však zbaví a stane se z něj naprosto samostatný produkt, může se stát první vlaštovkou budoucnosti nositelné elektroniky.