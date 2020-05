Apple přišel na způsob, jak zdokonalit záznamu zvuku na jeho produktech

Apple se svými patenty zatím rozhodně nepolevuje a za poslední týdny se vytasil rovnou s několika zajímavými koncepty, které by se v budoucnu mohly potenciálně dočkat realizace. Výjimkou není ani dnešní přírůstek do portfolia, který se zaměřil výhradně na kvalitě zaznamenaného zvuku a na to, jak by se dala tato technologie vylepšit. Apple si totiž na audiu zkrátka potrpí, a ať už co se týče sluchátek nebo standardního reproduktoru a mikrofonu, chce vždy zajistit pokud možno co nejlepší zážitek.

Ač moderní telefony disponují stále lepšími mikrofony, samotná technologie na zaznamenávání zvuku se příliš nemění a žádný přelomový objev se v tomto ohledu za posledních několik let nevyskytl. Naštěstí tento fakt jablečná společnost bere v úvahu a přispěchala s patentem, kde popisuje potenciální využití nového binaurálního nahrávání. Tento složitý termín nemá sloužit pouze pro zaujetí čtenářů, ale zejména poukázat na již existující způsob, který se poměrně osvědčil. Binaurální nahrávání spočívá v jednoduchém principu, a to je zachycení zvuku přesně v bodě, odkud vychází. Představte si jakési 3D stereo audio, které není statické a konstantní, ale naopak dynamické a vychází z několika směrů najednou, kdy se v čase mění také intonace, výšiny a hlasitost. Právě na této bázi by mohla chystaná technologie fungovat, a doplňovat tak například sluchátka brýlí pro rozšířenou realitu.

Nutno podotknout, že tato metoda zachycení zvuku již existuje, ale nahrávání je zapotřebí činit s několika kusy drahého vybavení a především celou řadou mikrofonů, které jednoduše nahrávají audio z každého směru zvlášť. Jako pomocníci v tomto ohledu často figurují i manekýni, kterým je do hlavy implantován mikrofon zkoumající přesnou detekci zvuku a zakřivení lidského ucha. Problém ovšem je, že ač smartphony ušly za poslední léta dlouhou cestu, jejich hardware není dostatečný. Proto Apple zvažuje simulaci v podobě dvou kamer a několika mikrofonů, které by zvuk zachytily, předaly strojovému učení a následně by umělá inteligence sama vytvořila nahrávku podobnou binaurálnímu nahrávání. Rozhodně se však jedná o zajímavý koncept, který by mohl být v budoucnu poměrně žhavým kandidátem na součást rozšířené reality.