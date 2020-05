Chytré brýle Applu dostanou podporu 5G a vzhled klasických brýlí

Jablečné chytré brýle pro rozšířenou realitu jsou v technologickém světě považovány za takovou městskou legendu, o níž každý ví, ale nikdo nedokáže ověřit pravost spekulací, které o ní panují. Konec konců, Apple si na úniky informací nanejvýš potrpí a jediné střípky informací se dozvídáme zejména díky šikovným leakerům a patentům, s nimiž kalifornský gigant pravidelně přichází. Tentokrát jsme se však dočkali většího objemu novinek než je zvykem. Apple Glasses mají totiž údajně výrazně připomínat standardní brýle a zároveň nabídnout 5G připojení.

Proslulé Apple Glasses jsou sice stále schované hluboko v laboratořích Applu, ale to neznamená, že se jednou za čas nedočkáme pikantních informací. Výjimkou není ani dnešek, kdy se leaker a YouTuber Jon Prosser vyjádřil v podcastu na účet jablečných brýlí a přispěl s několika zajímavými podněty, které jistě fanoušky rozšířené reality potěší. AR headset by měl totiž obsahovat 5G modul, díky němuž bude možnost spárovat zařízení bezdrátově takřka s jakýmkoliv jiným jablečným produktem a zároveň nabídne rychlé připojení. Přesný koncept zatím zveřejněn nebyl, ale dá se očekávat, že Apple sáhne spíše po technologii mmWave a sub-6GHz, která je o něco stabilnější a rozšířenější než standardní 5G. Na druhou stranu ale přišel Prosser s odvážným tvrzením, a to takovým, že brýle nebudou obsahovat Wi-Fi a místo toho budou spoléhat výhradně na sítě nové generace. Údajným důvodem má být integrace čoček pro uživatele trpící nějakou zrakovou vadou, které budou adaptivní a nastavitelné. Zároveň tak majitelé nebudou muset spoléhat na externí zařízení v podobě iPhonu či Apple Watch a užijí si plnohodnotný zážitek.

Apple má zároveň v plánu nabídnout Apple Glasses jako alternativu k tradičním brýlím, což se odráží nejen na podpoře přizpůsobitelných čoček, ale také na samotném designu. Ten má připomínat právě klasické brýle a kromě elegance nabídne také nenápadnost, která jde ruku v ruce s každodenním používáním. Co se pak samotné konstrukce týče, nebudou chybět všemožné senzory pro vykreslování virtuálních objektů a LiDAR skener, který byl původně uveden již v novém iPadu Pro. Jablečná společnost se v minulosti opakovaně vyjádřila, že nechce Apple Glasses kategorizovat jako externí příslušenství k ostatním zařízením a místo toho se má jednat o samostatnou jednotku. Při prvotním nastavení se tak bez iPhonu pravděpodobně neobejdete, ale při samotném používání nebude třeba. Spárování s Apple Watch bude pak spíše dobrovolné a především zajistí, že brýle využijí data v hodinkách a budou vám na sklo promítat například informace o zdravotním stavu. Headset pro AR zároveň staví na přehledném uživatelském rozhraní s pracovním názvem Starboard a celá řada interakcí bude probíhat pomocí QR kódů. Apple také slibuje, že dané informace uvidí pouze nositel brýlí a zvenčí nebude promítání nijak viditelné. Nezbývá tak než čekat na oficiální oznámení, které by mohlo proběhnout již v březnu příštího roku, popřípadě v červnu na WWDC.