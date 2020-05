Apple k letošním iPhonům nepřibalí jednu z nejdůležitějších věcí

Apple se chystá k dalšímu relativně kontroverznímu kroku ohledně balení svých iPhonů. Po nedávném odstranění redukcí 3,5mm jack se z nich totiž chystá podle analytika Ming-Chi Kua odebrat další poměrně důležitou věc – konkrétně sluchátka EarPods s Lightning koncovkou.

O možném plánu Applu informoval Kuo teprve před pár desítkami minut prostřednictvím své zprávy pro investory. Hlavním důvodem k odstranění klasických kabelových sluchátek má dle něj být jeho snaha co nejvíce podpořit prodeje bezdrátových sluchátek AirPods. Ta se sice nyní těší už tak velké popularitě, Apple jí však chce ještě o několik úrovní povýšit a právě odstranění EarPods by mu v tom mohlo pomoci. Uživatele by tím totiž jednoduše donutil k pořízení sluchátek, přičemž mnozí z nich by zřejmě v takovém případě skutečně sáhli po AirPods.

Aby byly pro uživatele vlastnící iPhony 12 sluchátka AirPods ještě lákavější, může u nich Apple dle Kua na podzim snížit cenu. Na jakou úroveň by byl schopen jít je sice v tuto chvíli nejasné, avšak dá se očekávat, že kvůli snaze prodeje vyšponovat na co nejlepší úroveň by nemusela být sleva vůbec nízká. Další možností je pak cenové zvýhodnění AirPods jen pro majitele iPhonů 12, což by mohl Apple zajistit například slevovými kódy či čímkoliv podobným. Variant na realizaci jeho plánu je tedy celá řada, což mu perfektně rozvazuje ruce. Až čas nicméně ukáže, zda se k tomuto lehce kontroverznímu kroku odhodlá či nikoliv.