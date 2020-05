Apple zřejmě chystá velkolepý návrat MagSafe, dočkat se jej má iPhone 13

Jen těžko byste mezi dlouhodobými uživateli MacBooků hledali někoho, kdo by neměl rád nabíjecí konektor MagSafe. Jednalo se totiž o parádní vychytávku, díky které bylo nabíjení MacBooků jednak velmi jednoduché a pohodlné a jednak také bezpečné. Při jakémkoliv větším tlaku se totiž kabel díky magnetickému připojení od MacBooku samovolně odpojil, díky čemuž nehrozilo, že bude počítač například stržen ze stolu či podobně. V současnosti sice již Apple na MagSafe u MacBooků nespoléhá, avšak jak se podle poměrně věrohodného zdroje z Twitteru zdá, v budoucnu by jej přeci jen rád ještě u svých produktů využíval. První vlaštovkou by pak měl být už iPhone 13 v příštím roce.

Přestože toho zatím o iPhonech 13 mnoho nevíme, prakticky všechny zdroje se shodují na tom, že minimálně z jednoho z modelů odstraní Apple Lightning port a učiní tak z něj zcela bezportový smartphone. Bezdrátové nabíjení nicméně zatím není na takové úrovni, aby mohlo ve všech ohledech zcela nahradit klasický kabel a zřejmě ještě chvíli nebude. Podle leakera je proto Apple odhodlán v příštím roce světu ukázat iPhone se Smart Connectorem na boku, který by měl být podobný tomu využívanému u iPadů Pro, přes který bude telefon dobíjen. A právě k dobíjení má sloužit magnetický kabel fungující na principu MagSafe, byť pravděpodobně s prakticky nevyčnívajícími piny.

Podobné řešení nabíjení bezportového iPhonu by zcela určitě nejednoho jablíčkáře potěšilo. Po obdobě MagSafe u iPhonů či iPadů totiž mnozí z nich volají již dlouhé roky a to i přesto, že je Lightning poměrně oblíbený. Magnetické nabíjení je však stále o level komfortnější a zároveň i zajímavější. Kromě toho by iPhonům 13 zajistilo velmi slušnou nabíjecí rychlost a to i přesto, že by nebylo založeno na klasickém portu. Nezbývá tedy než doufat, že Apple tento záměr dotáhne do finiše a v následujících měsících se objeví celá řada dalších úniků, které jej ještě poodhalí.