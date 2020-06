iPhony se zřejmě v příštím roce dočkají jedné z nejužitečnějších funkcí Androidu

Jestli něco mnozí jablíčkáři závidí majitelům telefonů s Androidem, jsou to USB-C porty a funkce Always-on. Zatímco první věci se podle mnoha spekulací nedočkáme nikdy, druhá by měla na iPhony dorazit již v příštím roce. Vyplývá to alespoň z informací asijského portálu DigiTimes.

Zhruba před měsícem jsme vás informovali o tom, že letošní iPhony dostanou displeje bez technologie LTPO umožňující mimo jiné snížení obnovovací frekvence až na 1 Hz, což využívá právě funkce Always-on. Zdroje DigiTimes nicméně nyní tvrdí, že letošek je zároveň posledním rokem, kdy LTPO displeje iPhonů nedostanou. To jinými slovy znamená, že od příštího roku by zobrazování nejdůležitějších notifikací na zhasnutém displeji nemělo bránit zhola nic. A jelikož je navíc Always-on k dispozici i u Apple Watch, je jasné, že se Applu tato technologie zamlouvá a její implementaci na iPhony se rozhodně bránit nebude.

Příchod technologie LTPO na displeje by nepřinesla jen možnou podporu Always-on, ale i celou řadu dalších zajímavých vlastností v čele s velmi nízkou spotřebou energie. Díky tomu bychom se tak mohli v příštím roce dočkat opět výrazného prodloužení výdrže baterie či zachování stávající výdrže při výrazném zkvalitnění některých technických parametrů jako například výkonu, obnovovací frekvence displeje či jeho rozlišení, potažmo kombinace všeho. Až čas nicméně ukáže, jakým směrem se Apple nakonec vydá.