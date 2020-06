iOS 13.5.1 mírně zpomaluje některé iPhony

Včera večer Apple nečekaně vydal minoritní aktualizaci iOS 13 s označením 13.5.1, a to zhruba týden po vydání iOS 13.5 (zároveň byla včera vydána první beta iOS 13.5.5). Žádné novinky zřejmě nikdo nečekal a šlo jen o balíček, který opravuje některé chyby. Běžného uživatele ale zajímá, zda i taková minoritní aktualizace může mít vliv na plynulost systému či výdrž baterie. Na první zmíněný atribut se nyní podíváme. Jako obvykle se test koná u iPhonu SE, 6s, 7, 8 a XR, kde se zaměříme na otevírání aplikací třetích stran, což je v drtivé většině případů nejprůkaznější. Na test si ovšem můžete udělat obrázek sami v odkaze pod tímto odstavcem.

Pohlédneme-li na iPhone SE, můžeme vidět, že systém naběhne dříve na iOS 13.5, a to o téměř tři vteřiny, což zní neuvěřitelně. Apollon for Reddit pracuje lépe na aktuálním IOS. YouTube, VK či Twitter lépe na iOS 13.5. Jinde je výsledek spíše vyrovnaný. U iPhonu 6s se ukáže domovská obrazovka iOS 13 opět dříve na iOS 13.5, rozdíl je zde ale podstatně menší. Na nejnovější verzi systému pracuje obdobně jen Instagram, Reddit for Apollon a VK. Zbytek aplikací se otevře svižněji na iOS 13.5. U iPhonu 7 iOS naběhne ve stejný okamžik, což ještě nemusí nic znamenat. A taky že neznamená, jelikož na iOS 13.5.1 pracuje lépe opět jen Apollon for Reddit. Instagram a Snapchat srovnatelně. Lépe si pak na starší verzi vede opět trio YouTube, Twitter a Facebook. Systém se spustí poprvé dříve na aktuálním iOS u iPhonu 8. Zde pro změnu pracuje lépe na iOS 13.5.1 pouze Snapchat. Zbytek aplikací, byť jde pouze o desetiny vteřiny, zaostává. U nejmladšího z výběru vidíme iOS 13 prakticky v ten samý okamžik, drobounký rozdíl ve prospěch iOS 13.5 ani nemůžeme počítat. Zde jsou rozdíly nejmenší, i tak ale spíše aplikace pracují lépe na starším operačním systému. Achjo. Pokud se na test podíváme s odstupem, iOS 13.5 prostě pracuje s aplikacemi lépe. Minoritní aktualizace tedy rychlosti moc neprospívá. Podle některých zdrojů má jít iOS 14 nainstalovat na veškeré modely, které podporují iOS 13.