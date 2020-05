Kompletní srovnání: 13″ MacBook Pro (2020) vs MacBook Air (2020)

Na začátku tohoto týdne, přesněji v pondělí, jsme byli svědky představení nového 13″ MacBooku Pro (2020). Většina jablečných nadšenců očekávala, že se 13″ MacBook Pro promění na 14″, stejně jako to bylo v případě 15″ verze, která se zvětšila na 16″. Namísto toho jsme se však bohužel dočkali pouze nové klávesnice Magic Keyboard, kterou Apple vyměnil za Butterfly, společně s lehkou změnou Touch Baru a přidání fyzické klávesy Escape. Pojďme se společně podívat na kompletní srovnání základních konfigurací 13″ MacBooku Pro (2020) a MacBooku Air (2020).

Cenovka

Jak už jsem zmínil v úvodu tohoto článku, tak budeme porovnávat především základní konfigurace obou strojů (pokud samozřejmě neuvedeme jinak). Hned na začátek se můžeme podívat na cenovku obou MacBooků. V případě nového 13″ MacBooku Pro je cenovka stanovena na 38 990 korun, MacBook Air (2020) je poté o téměř deset tisíc korun levnější – vyjde na 29 990 korun. Pokud se podíváme na druhé „doporučené“ modely, tak v případě 13″ „pročka“ se dostáváme na cenovku 44 990 Kč, nejnovější Air vás poté vyjde na 38 990 Kč.

Proces, paměť RAM, úložiště a další

Největší rozdíl mezi porovnávanými modely je v procesoru. Zatímco 13″ MacBook Pro (2020) v základní konfiguraci nabízí čtyřjádrový Intel Core i5 osmé generace taktovaný na 1,4 GHz (TB 3,9 GHz), tak nejnovější Air nabízí jen dvoujádrový Intel Core i3 – avšak desáté generace, jenž je taktovaný na 1,1 GHz (TB 3,2 GHz). Co se týče grafických čipů, tak obě zařízení disponují čipem Intel Iris Plus. Apple z nějakého důvodu přestal na svých stránkách u novějších zařízení přesně označovat grafické čipy, Air tak disponuje grafickým čipem s G7, „pročko“ v základní konfiguraci grafickým čipem Intel Iris Plus Graphics 645.

Podíváme-li se na vybavení pamětí RAM, tak se u obou modelů v základu nachází 8 GB RAM. V případě 13″ „pročka“ se jedná o paměti typu LPDDR3, u nejnovějšího Airu mají paměti typ LPDDR4X. Pokud byste si chtěli MacBook Air nakonfigurovat s větší pamětí RAM, tak je k dispozici „jen“ 16 GB, kdežto v případě 13″ MacBooku Pro (2020) je v konfigurátoru k dispozici až 32 GB (avšak jen u vrcholných modelů, u základních stále 16 GB). Co se týče úložiště, tak nové „pročko“ můžete u základního modelu osadit až 2 TB SSD (u vrcholných modelů až 4 TB SSD). U Airu jsou k dispozici maximálně 2 TB.

Displej a design

Vzhledem k tomu, že se Air dočkal před několika měsíci dozadu velké aktualizace, tak v dnešní době nabízí taktéž kvalitní Retina displej. Air tak nabízí 13,3″ Retina displej s LED podsvícením a technologií IPS. Maximálně rozlišení je u tohoto modelu 2560 x 1600 pixelů s citlivostí 227 pixelů na palec. Nutno ale podotknout, že Air nepodporuje zobrazení barevného gamutu P3. Nový 13″ model MacBooku Pro nabízí prakticky úplně totožný displej, tedy 13,3″, rozlišení 2560 x 1600 pixelů a citlivost 227 PPI. 13″ Pro se liší pouze podporou zobrazení gamutu P3. Maximální jas dosahuje u 13″ Pro 500 nitů, v případě nejnovějšího Airu není světelnost uvedena (očekává se 400 nitů). Obě porovnávaná zařízení disponují technologií True Tone.

Co se týče designu, tak Air je k dispozici ve třech zbarveních – ve vesmírně šedé, stříbrné a zlaté, zatímco 13″ MacBook Pro (2020) jen ve vesmírně šedé a stříbrné. Air se od 13″ Pro liší také designem svého šasi, které se směrem k trackpadu zužuje. V případě modelů Pro má šasi po celé své délce a šířce stejnou tloušťku. Obě dvě zařízení poté disponují dvěma Thunderbolt 3 porty (čtveřicí Thunderbolt 3 portů se poté chlubí vrcholná verze 13″ MacBooku Pro). 3,5mm konektor pro sluchátka nechybí ani u jednoho zařízení.

Klávesnice a baterie

13″ MacBook pro byl až do pondělí posledním modelem, který disponoval poruchovou Butterfly klávesnicí. MacBook Air se výměny za Magic Keyboard s nůžkovým mechanismem dočkal již dříve. Obě zařízení, tedy jak 13″ MacBook Pro, tak MacBook Air, ve svých nejnovějších revizích disponují klávesnicí Magic Keyboard s nůžkovým mechanismem. To znamená, že v nabídce Applu už MacBooky s Butterfly klávesnicí nenajdete. Nutno podotknout, že 13″ MacBook Pro disponuje narozdíl od Airu Touch Barem (s fyzickou klávesou Escape), a také Touch ID. Air (2020) Touch Barem nedisponuje a nabízí jen Touch ID pro zabezpečení zařízení pomocí otisku prstu. Co se týče baterie, tak Apple u 13″ MacBooku Pro uvádí maximální výdrž až 10 hodin při prohlížení webu či sledování filmů. 13″ Pro disponuje 58,2 Wh baterií (vrcholné modely 58 Wh baterií), Air (2020) nabízí 49,9 Wh baterií, u které Apple slibuje výdrž až 11 hodin při prohlížení webu či 12 hodin při sledování filmů. 13″ „pročko“ má v balení 61 W nabíjecí adaptér, Air (2020) 30 W nabíjecí adaptér.