Apple přestal definitivně prodávat MacBooky s motýlovou klávesnicí. A je to dobře

Poté, co před pár týdny Apple bez jakýchkoliv fanfár ukončil éru 3D Touch na iPhonech, když ze své nabídky na Online Storu vyřadil poslední modely disponující touto funkcí, přišla včera řada na další podobný konec. Ten však v žádném případě nevzbuzuje mezi jablíčkáři takové kontroverze jako právě 3D Touch, jelikož jej lze s trochou nadsázky označit za vymodlený. Z nabídky Applu totiž definitivně zmizely MacBooky s problémovými motýlími klávesnicemi.

Motýlí klávesnice nebo chcete-li Butterfly Keyboards si svou premiéru odbyly v roce 2015 u 12” MacBooku. Rok poté je Apple nasadil i do Pro řady MacBooků a do další dva roky později potom dorazily i do MacBooků Air. Prakticky po celou dobu však byly mnohým jablíčkářům trnem v oku. Jejich nízký zdvih sice mnohým vyhovoval a totéž v bledě modrém se dá říci i o hlučnosti či stabilitě kláves této klávesnice, s dlouhodobou funkčností však byla na štíru. Z provozu jí totiž velmi snadno vyřadily byť jen drobné nečistoty, které se pod klávesy dostaly miniaturními mezerami mezi nimi a šasi stroje. Tyto nečistoty přitom nebylo téměř možné běžnými nástroji z pohodlí domova odstranit, takže kvůli nim byli jablíčkáři nuceni své stroje svěřovat servisům. Apple sice vzhledem k obrovskému rozsahu problému spustil bezplatný servisní program, v rámci nějž opravovaly servisy špatně fungující motýlí klávesnice i po vypršení záruky, ani tím však nezabránil ostré kritice a žalobám na svou adresu.

Kromě bezplatných servisních programů se Apple snažil s problémy motýlích klávesnic bojovat i nejrůznějšími vylepšeními, které měly zvýšit jejich odolnost. To sice zpravidla splnily, nicméně za stoprocentní se označit stále nedaly. A právě to jim srazilo vaz. Klávesnice je přeci jen alfou a omegou laptopu a její problémovost je tudíž naprosto nepřijatelná. Kvůli tomu tak začal Apple alespoň soudě dle patentů pracovat na jejím nástupci, který měl zkombinovat její nejlepší vlastnostmi s vlastnostmi spolehlivých klávesnic s nůžkovým mechanismem. Její první iteraci ve formě Magic Keyboard pro notebooky pak odhalil na podzim loňského roku coby součást 16” MacBooků Pro. O zhruba čtvrt roku později se stala Magic Keyboard součástí MacBooků Air a včera pak i 13” MacBooků Pro, které byly posledními laptopy Applu, které se prodávaly s motýlí klávesnicí.

Klávesnicový upgrade vnímá naprostá většina jablíčkářů velmi pozitivně. Ostatně, vzhledem ke kvalitám a spolehlivosti Magic Keyboard se tomu ani nelze divit. Applu se zároveň přechodem na nový typ podařilo konečně udělat za svou nezdařilou klávesnicovou kapitolou tlustou čáru, která jí postupem času oddělí od nynější prvotřídní verze. Jasně, kritiku za Butterfly klávesnice bude Apple schytávat ještě pěkných pár let, jelikož notebooky s tímto typem budou mezi uživateli ještě dlouhé roky, avšak rozhodně to nebude v takové míře, jako v letech minulých. Přeci jen, dát do prodeje produkt s klávesnicí, o které se už s předstihem ví, že bude dělat problémy, dobrá vizitka rozhodně není. Snad se tedy Apple z této kapitoly dostatečně poučil a v budoucnu se podobných experimentů z jeho strany již nedočkáme.