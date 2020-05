Komentář: 13” MacBook Pro (2020) aneb velká očekávání střídá velké zklamání

Dnes odpoledne představil Apple letošní verzi 13” MacBooku Pro. Učinil tak opět bez veškerých fanfár v naprosté tichosti, což je pro něj s trochou nadsázky při představování novinek denní chléb. Zatímco však v případě iPadů Pro 4. generace či MacBooků Air (2020) byla možná celkem škoda, že jejich odhalení neproběhlo v rámci Keynote, u nového MacBooku Pro je tomu přesně naopak. Při pohledu na jeho vylepšení ve srovnání s očekáváními by se totiž chtělo spíše říci: “Ještě, že byl představen takto v tichosti”.

Přiznám se, že jsem od 13” MacBooku Pro očekával opravdu hodně. Ostatně, spekulací o jeho vylepšení byla celá řada a i ty nejvěrohodnější zdroje byly přesvědčeny, že jej uvidíme kráčet ve šlépějích jeho 16” bratříčka. Od toho měl odkoukat jak užší rámečky kolem displeje, tak přepracované chlazení či výrazně vylepšené reproduktory. Odkoukal od něj však jen novou klávesnici Magic Keyboard, přičemž nepřímo pak i vyšší maximální RAM, úložiště a výkonnější procesor. Není to však tak trochu málo? Vždyť nasazení nového procesoru je už pomalu každoroční tradice a hrátky s úložištěm a RAM jakbysmet. O překvapení se tedy v tomto směru hovořit nedá – tedy alespoň o tom pozitivním.

Naopak nezměněná šíře rámečků kolem displeje, rozměry stroje a potažmo vylepšení reproduktorů a chlazení lze za překvapení označit – ovšem za překvapení veskrze negativní. Jak jsem již psal výše, ještě dnes ráno prakticky nikdo nepochyboval o tom, že udělá Apple ze 13” “Pročka” jen menší kopii 16” modelu, který se mu zkrátka povedl a který je ve světě Applu tak nějak považován za zlom v nabídce MacBooků. Apple však tyto tužby bůhvíproč nevyslyšel a přinesl opět jen mírně nudnou “třináctku”, kterou ještě v některých konfiguracích postavil tak, že se některým jablíčkářům ježí vlasy na hlavě. Apple si totiž dovolil poměrně husarský kousek v procesory, kdy u “nižší řady” MacBooků Pro se dvěma Thunderbolty 3 nasadil procesory z předešlé generace tohoto stroje – tedy konkrétně čtyřjádrové Intel Core i5 8. generace. Tyto stroje však osadil rychlejší RAM, novou klávesnici a zdvojnásobil v nich úložiště (ze 128 GB se stalo v základu 256 GB a z 256 GB se stalo 512 GB) a volià, seznamte se s novinkami pro rok 2020. Čert vem, že jsou z velké části recykláty minulých let. Klávesnici novou mají, zajímavější úložiště taktéž a to ostatní stejně nikoho nezajímá. Tedy alespoň podle Applu. Co se týče modelů se čtyřmi Thunderbolty 3, ty se samozřejmě dočkaly nasazení procesorů Intel 10. generace a lze je tedy vnímat jako plnohodnotné novinky (byť samozřejmě ne zcela podle očekávání jablíčkářů).

S trochou nadsázky bych se nebál říci, že po iPhonu SE 2. generace dnes Apple představil i 13” MacBook Pro SE. Nejedná se totiž v žádném případě o revoluční stroj, který sice rozhodně není špatný, ale jinak než jako mírně vylepšenou verzi starších generací jej zkrátka vnímat nelze. Zatímco v případě iPhonu SE 2 to však tak nějak nevadí, letošní “třináctku” předcházela očekávání tak velká, že zkrátka jinak než o zklamání mluvit nelze – a to jak u dvouportových verzích, tak u čtyřportových. Jasně, 256 GB SSD v základu určitě potěší a ani Magic Keyboard není rozhodně k zahození. Vážně se však chceme na královskou řadu MacBooků dívat touto optikou? Vždyť se bavíme o řadě, která má být využívána uživateli absolutně nekompromisním stylem, na rozdíl třeba od MacBooků Air a potažmo starší 12”. Kompromisů (nebo možná spíš ústupků či lenosti inovovat) je však u letošních 13” “Proček” vidět až až a to je ohromná škoda. Applu totiž ústupky nesluší u žádného produktu, tím spíš pak u produktů z řady Pro.