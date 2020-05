Kompletní srovnání: MacBook Pro 13″ 2020 vs. 2019 vs. 2018

Ve včerejších odpoledních hodinách spatřil světlo světa nový 13″ MacBook Pro. Bohužel, jableční uživatelé se po vzoru 16″ verze nedočkali zmenšení rámečků a zvětšení displeje, a proto je nová „třináctka“ po vzhledové stránce naprosto totožná s předchůdci. Výraznější změny se dočkala prakticky jen klávesnice – Apple se totiž konečně rozhodl problémový motýlkový mechanismus vyměnit za klávesnici Magic Keyboard s nůžkovým mechanismem. Pojďme se v tomto článku podívat na všechny rozdíly a srovnání 13″ MacBooků Pro za poslední tři roky.

Cenovka

Apple samozřejmě v případě svých počítačů nabízí hned několik možností pro konfiguraci, a proto berte na vědomí, že v tomto článku budeme srovnávat základní verze 13″ MacBooků. Hned na začátek můžeme začít cenovkou. V případě „třináctky“ z roku 2018 byla u základního modelu cenovka stanovena na 39 990 korun, model z roku 2019 poté o tisícikorunu zlevnil na 38 990 korun. Nejnovější 13″ MacBook Pro (2020) startuje stejně jako 2019 na 38 990 korunách. Co se týče druhých „doporučených“ modelů, tak u 2018 byla cenovka stanovena na 45 990 Kč, u 2019 a 2020 je cena 44 990 korun. Letos jsme se tedy snížení cen nedočkali, avšak i tak je skvělé sledovat, že Apple své produkty v tomto případě zlevňuje, než aby je zdražoval.

Procesor, paměť RAM, úložiště a další

U hardwarového vybavení už je to o něco pestřejší. Zatímco základní model z roku 2018 nabízel jen dvoujádrový Intel Core i5 sedmé generace taktovaný na 2,3 GHz (TB až 3,6 GHz), tak model roku 2019 nabízel čtyřjádrový Intel Core i5 osmé generace, který se chlubil taktem 1,4 GHz (TB až 3,9 GHz). Nejnovější 13″ model z roku 2020 nabízí v základní konfiguraci stejný procesor, jako model z roku 2019. Změny se v tomto případě udály jen u dražší variant, kdy si můžete zvolit čtyřjádrový Intel Core i5 desáté generace s taktem 2,0 GHz (TB až 3,8 GHz). Pokud tedy nesáhnete po dražší variantě, dostanete stejný procesor jako základní modely v roce 2019. Co se týče grafických čipů, tak v případě verze 2018 byl k dispozici čip Intel Iris Plus Graphics 640, 2019 a 2020 nabízí u svých základních modelů grafický čip Intel Iris Plus Graphics 645. Dražší konfigurace poté u 2018 a 2019 disponují Intel Iris Plus Graphics 655, v případě dražších modelů z roku 2020 Apple typ grafického čipu neuvádí.

Co se týče vybavení pamětí RAM, tak modely z roku 2018 a 2019 nabízí v základní konfiguraci 8 GB, nejnovější model v základu nabízí dvojnásob, tedy 16 GB. S tím se pojí i maximální možná konfigurace pamětí RAM. Zatímco modely z roku 2018 a 2019 jste si mohli nechat osadit buď jen 8 nebo 16 GB, v případě modelu 2020 máte možnost základních 16 GB rozšířit na 32 GB. V případě úložiště je to velmi podobné – modely 2018 a 2019 nabízí v základu 128 GB SSD, kdežto nejnovější 2020 model nabízí v základu 256 GB. Vrcholný model 2020 lze poté osadit až 4 TB SSD diskem, zatímco u starších modelů bylo k dispozici maximální SSD úložiště o kapacitě 2 TB.

Displej a design

Tak nějak jsme všichni očekávali, že Apple letos u 13″ modelu sáhne po zvětšení displeje společně se zachováním velikosti celého přístroje – po vzoru 16″ MacBooku Pro. 14″ verze jsme se tedy bohužel nedočkali a displej u modelu 2020 tak zůstává naprosto stejný s modely 2019 a 2018. Konkrétně má tedy 13.3″ Retina displej nativní rozlišení 2560 x 1600 pixelů s citlivostí 227 pixelů na palec. Jas zůstává 500 nitů a zajištěna je samozřejmě podpora barevného gamutu P3. Design je tedy u všech modelů naprosto stejný, model 2020 je údajně podle technických specifikací nepatrně „tlustší“, a to nejspíše kvůli osazení Magic Keyboard s nůžkovým mechanismem.

Klávesnice a baterie

Klávesnice nového modelu je v tomto případě asi největším lákadlem. Apple totiž po několika letech marného snažení o zdokonalení Butterflay klávesnic tento boj vzdal a vrátil se zpět k nůžkovému mecahnismu. 13″ MacBook Pro (2020) tento návrat tedy kompletně dokonal, jelikož momentálně v nabídce Applu už nenajdete žádný MacBook s Butterfly klávesnicí. 13″ verze z roku 2018 a 2019 tedy disponují Butterfly klávesnicí, zatímco verze z roku 2020 nabízí nůžkovou Magic Keyboard. Změny se udály také v případě Touch Baru. V případě modelu z roku 2018 nebyl Touch Bar vůbec součástí základního modelu – pokud jste jej chtěli, museli jste sáhnout po dražší verzi. V roce 2019 už jsme se Touch Baru dočkali i u základního modelu. Bohužel, i v tomto případě Apple schytal vlnu kritiky, a to kvůli absence fyzické klávesy Escape, která se nacházela na Touch Baru. U nejnovějšího modelu 2020 Apple dílo dokonal, Touch Bar zmenšil a „třináctku“ osadil fyzickou klávesou Escape, což potěší snad naprosto všechny uživatele. V balení všech „třináctek“ se nachází 61 W nabíjecí adaptér, baterie nabízí až 10 hodinovou výdrž při prohlížení webu či přehrávání filmů.