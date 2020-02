Applu unikly technické specifikace 13” MacBooku Pro (2020)

Ani letos Apple velmi pravděpodobně neporuší svojí tradici ve formě hardwarových aktualizací svých desktopů a laptopů. Vyplývá to alespoň z úniku benchmarku, který by měl zachycovat testovací 13″ MacBook Pro připravený pro letošní rok. Ten si oproti svému předchůdci po stránce výkonu velmi sluště polepší.

Podle zveřejněného benchmarku vypadá stroj skutečně zajímavě. Jeho srdcem (respektive srdcem zřejmě výkonnější verze) by měl být čtyřjádrový procesor Intel Core i7 10. generace s taktem 2,3 GHz a Turbo Boostem 4,1 GHz. Díky tomu by tak měl nynější výkonnější 13” verzi se čtyřjádrovým procesorem Intel Core i5 s taktem 2,4 GHz a Turbo Boostem 4,1 GHz výkonnostně překonat zhruba o 20 %, což není rozhodně málo. Pokud bychom se pak bavili o grafickém výkonu, zde by měl MacBook Pro z úniku svého předchůdce překonat dokonce o 30 %.

Poměrně zajímavé je, že podle zdroje bude možné nově 13” MacBook Pro osadit až 32 GB RAM pamětí, zatímco nyní umožňuje Apple maximálně 16 GB RAM. Díky tomu by se tak mohl stát ze stroje mnohem zajímavější kousek pro daleko širší okruh uživatelů. Bohužel, RAM paměť bude zároveň zřejmě jedinou pamětí, která půjde v porovnání s nynějšími modely jakkoliv zajímavě navýšit. Maximální úložiště by totiž mělo zůstat na 2 TB, což je vzhledem k tomu, že u Macu Pro či 16” MacBooku Pro nabízí Apple až 8 TB SSD svým způsobem škoda. Kompaktní rozměry si holt někde daň vybrat musí.

Kdy Apple přesně nový stroj představí je v tuto chvíli ve hvězdách. Jako vcelku pravděpodobný se nicméně zdá dle mnoha leakerů už příští měsíc, ve kterém proběhne první letošní Keynote. Právě ta by měla být pro představení této novinky, která přinese kromě nárůstu výkonu i Magic Keyboard, jako stvořená. Kromě ní se na akci takřka 100% představí i iPhone 9 známý též pod názvem iPhone SE 2, nová generace iPadů Pro a snad i bezdrátová nabíječka z dílny Applu spolu s novými sluchátky z dílny Beats.