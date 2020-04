Nový 13″ MacBook Pro dorazí až v červnu, Apple jej představí na WWDC

Před zhruba dvěma týdny Apple překvapil svět představením nové generace iPadů Pro a MacBooků Air, které proběhlo skrze tiskovou zprávu. Stejný scénář se proto nyní očekával i u nové generace 13” MacBooku Pro, který je dle dostupných informací též v plánu s tím, že u něj Apple hodlá nasadit po vzoru 16” verze a nového Airu Magic Keyboard. Jeho dalším vylepšením by pak mělo být zúžení rámečků kolem displeje, který by se tak díky tomu zvětšil a uživatelům nabídl větší pracovní plochu. Jak se však podle čerstvých informací zdá, tento stroj Apple hned tak nepředstaví.

Podle zdrojů leakera Jona Prossera, jehož informace se v poslední době ukazují jako velmi přesné, má Apple v plánu nový MacBook Pro 13” představit až na WWDC 2020, která proběhne v červnu. Ta sice poběží jen v online formě, to však Applu zjevně v odhalení novinky nezabrání. A co víc, kromě tohoto stroje se máme dočkat i dlouho očekávaných lokalizátorů AirTags a profesionálních náhlavních sluchátek, kterými Apple obohatí svojí sluchátkovou nabídku. Co se pak týče softwarů, WWDC přinese jako již tradičně odhalení nových operačních systémů Applu v čele s iOS 14, který by měl přinést celou řadu novinek a vylepšení.

Přesný termín konání WWDC Apple zatím neoznámil, byť se dá očekávat, že svou konferenci uspořádá jako obvykle na začátku června. Zda zvolí klasickou prezentaci na pódiu jako každý rok či pojme letošní ročník jinak je v tuto chvíli ve hvězdách, stejně jako to, zda ukáže nové hardwary hned na úvodní Keynote spolu s novými OS, či je vypustí v průběhu týdne opět jen skrze tiskovou zprávu. Odpovědi na tyto otázky by nicméně mohly přinést už následující týdny, jelikož o úniky informací není v poslední době vůbec nouze.