Technické specifikace 13” MacBooku Pro s Apple Silicon jsou tu

Včera večer jsme vám na našem webu přinesli první technické specifikace 12” MacBooku s procesorem Apple Silicon, který se kalifornský gigant chystá představit už letos na podzim. Tento stroj však nebude ani zdaleka jediný, který se čipsetem z dílny Applu v brzké době pochlubí. Tentýž leaker, který odhalil technické specifikace chystané “dvanáctky”, totiž nyní přišel s technickými specifikacemi 13” MacBooku Pro, který by měl dorazit po jejím boku.

Nová verze 13” MacBooku Pro by měla dle leakera dostat dva typy procesorů, mezi kterými si bude moci uživatel vybrat – konkrétně Apple Silicon, který má být shodný s tím ve 12” MacBooku, a procesor od Intelu. Co se týče RAM paměti, nakonfigurovat si budeme moci Macy s 8 GB, 16 GB a 32 GB. Žádným překvapením nebude ani úložiště, u kterého budeme moci vybírat ze 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB nebo 4 TB. Všechny stroje dostanou Touch Bar a čtyři USB-C porty, přičemž vybírat budeme moci z konfigurací se dvěma či čtyřmi Thunderbolt 3 porty. Samozřejmostí je pak nasazení Magic Keyboard, Touch ID a dle leakera i přepracovaného chlazení či užších rámečků kolem displeje. Jelikož je však stroj leakerem stále označován jako 13”, je možné, že mu tato úhlopříčka zůstane a “jen” se mírně zmenší jeho tělo. Co se pak týče ceny, ta by měla startovat na 1099 dolarech, což je o celých 200 dolarů méně než na kolika začíná nyní v USA nejlevnější 13” MacBook Pro. Je však možné, že si tuto cenu užijeme jen u modelů s Apple Silicon, které by se mohl Apple tímto způsobem snažit protlačit mezi uživatele. Ostatně, i u 12” MacBooku se očekává velmi nízká cena.

Výše rozebraný MacBook by si měl svou premiéru odbýt v říjnu s tím, že na pulty obchodů by měl dorazit v průběhu listopadu či prosince. Apple by jím tak mohl velmi slušně zasáhnout vánoční nákupní šílenství a dostat jej tak k velkému množství uživatelů. Od podzimu nás však zatím dělí relativně dost času a veškerá naše nadšení bychom proto měli raději mírnit. Přeci jen, pandemie koronaviru, která od začátku roku decimuje svět, je opravdu nevyzpytatelná a její zvrat k horšímu může jakékoliv plány (nejen) Applu snadno zhatit.