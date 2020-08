Objevily se technické specifikace chystaného 12” MacBooku s Apple Silicon

Pokud jste příznivci kompaktních laptopů a zároveň macOS, máme pro vás skvělou zprávu. Podle mnoha indícií totiž Apple pracuje na oživení svého 12” MacBooku, který byl relativně nedávno vyřazen z jeho nabídky. Tehdy byl tento krok do jisté míry nepochopitelný, avšak v kontextu s děním posledních měsíců začíná dávat větší a větší smysl. Jedná se totiž o stroj, který je jako dělaný pro otestování vlastního procesorového řešení. To ostatně potvrzuje i nový únik technických specifikací, o který se postaral leaker Komiya.

Srdcem stroje bude dle očekávání čipset Apple A14X, kterému by mělo sekundovat 8 GB RAM v nižší konfiguraci a 16 GB RAM v konfiguraci vyšší. Co se týče úložiště, MacBook se má dočkat SSD s kapacitou 256 GB, 512 GB a zřejmě i 1 TB. Těšit se u něj můžeme na velmi slušnou výdrž, která by se měla pohybovat v rozmezí 15 až 20 hodin v závislosti na prováděné činnosti. Zklamat by do jisté míry mohla portová výbava, klávesnice a webkamerka. Apple má totiž dle leakera v plánu Mac opět osadit tristní FaceTime HD webkamerkou s rozlišením 720p, jen jedním USB-C portem a Butterfly klávesnicí, tentokrát již čtvrté generace. Zda bude stejně problémová jako její předešlé verze ukáže až čas. Potěší naopak váha a cena. Laptop by měl totiž vážit méně než jeden kilogram a stát méně než 799 dolarů, což je o poznání méně, než kolik si Apple účtuje za nejlevnější MacBook Air. Právě díky ceně by se z něj mohl ostatně stát prodejní hit, kterým by se Applu podařilo své uživatele přesvědčit o tom, že se nemusí jeho vlastních procesorů obávat.

Na WWDC se nechal Apple slyšet, že první Macy s procesory Apple Silicon se světu představí už do konce letošního roku. O jaké stroje se má jednat sice tehdy neřekl, dá se však předpokládat, že právě 12” MacBook bude do této vlny patřit. Jako nejpravděpodobnější termín jeho představení se v současnosti jeví říjen, jelikož právě v tomto měsíci Apple zpravidla pořádá své Keynotes věnované Macům a iPadům. Plány však mohou být samozřejmě kvůli pandemii koronaviru ještě několikrát změněny.