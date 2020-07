Potvrzeno: Apple Silicon bude plně podporovat připojení Thunderbolt

Je to pár týdnů, co Apple oficiálně na úvodní Keynote k WWDC oznámil přechod na architekturu ARM a vlastní řadu procesorů Apple Silicon. Dlouholetá spolupráce s Intelem se tak doslova ze dne na den stala minulostí a řada fanoušků se začala ptát, jak na tom bude technologie Thunderbolt, kterou Apple dlouhou dobu aktivně využíval. Za jejím zrodem totiž původně stál právě Intel, a tak vyvstala otázka, zda se jablečná společnost nerozhodne přispěchat s vlastní alternativou. Tato možnost ale nakonec padla a my se dočkáme plné podpory Thunderboltu.

Na Apple se poslední týdny valí otázky ze všech stran a není se příliš čemu divit. V případě čipů Apple Silicon se jedná o takřka největší novinku spojenou s Macy za posledních 14 let a prezentace na úvodní Keynote byla příliš krátká na to, aby společnost plně pokryla všechny technické detaily. Naštěstí ale postupně uvolňuje střípky informací a my se dozvěděli, že hardwarové rozhraní Thunderbolt, za nímž stál především Intel, bude plně dostupné i na Apple Silicon. Novinku potvrdil i mluvčí Applu, podle nějž se tato technologie zatím nikam nechystá, a uklidnil tak fanoušky. Uživatelé si tak bez problému budou moci připojit jakékoliv stávající příslušenství, včetně externích pevných disků, monitorů a dalších součástek.

Zároveň Intel potvrdil také příchod nového standardu Thunderbolt 4, který má zajistit vyšší rychlost, architekturu na bázi USB-C a efektivnější připojení. Nové Macy se tak dočkají i této novinky a nezbývá než doufat, že se podrobnějších detailů dočkáme co nejdříve. Ostatně, první Mac s Apple Silicon má spatřit světlo světa již do konce letošního roku a celá řada procesorů má přejít na jablečnou architekturu nejdéle do roku 2022.