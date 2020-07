Apple Silicon nebude podporovat grafické karty od AMD a nVidie

Je to několik týdnů nazpátek, co jsme se v rámci jablečné konference WWDC20 dočkali představení nových operačních systémů. Kromě nich však Apple vcelku očekávaně oznámil přechod na své vlastní ARM procesory – celý tento přechod by měl trvat asi dva roky. Tomuto projektu, potažmo vlastním procesorům, dala jablečná společnost název Apple Silicon. Po tomto oznámení začalo mnoho příznivců jásat, a ještě aby ne. Vlastní ARM procesory mají hned několik výhod – například větší výkon, menší náročnost na chlazení a další. Jsou zde ale i určité negativní vlastnosti, se kterými budou muset uživatelé, jenž sáhnou po ARM procesoru, počítat.

Před několika hodinami publikoval kalifornský gigant speciální dokumentaci, která se týká právě Apple Silicon. V tomto dokumentu jsme se dočkali oznámení jedné velké negativní vlastnosti jablečných ARM čipů. Bohužel nejspíše nebude možné, aby ARM procesory od Applu mohly pracovat s grafickými kartami třetí strany. Apple Silicon procesory tedy budou schopné fungovat pouze s integrovanou grafickou kartou od Applu. Jakmile Apple zpřístupní první Mac či MacBook s vlastním ARM procesorem, tak jednoduše řečeno dojde k rozdělení všech jablečných strojů, a to na Apple Silicon Macy a na Macy založené na Intelu. Podle zmiňovaného dokumentu a informací v něm bude možné s Apple Silicon Macy využívat pouze Apple GPU, kdežto Macy založené na Intelu budou schopné pracovat s grafickými kartami od Intelu, nVidie a AMD.

To, že k Apple Silicon procesorům nebude možné integrovat grafickou kartu třetí strany, je jisté prakticky již teď. Prozatím ale není jisté, jak to bude s externími grafickými kartami. V tomto případě by se totiž mohlo jednat o záležitost ovladačů k Thunderbolt 3 konektoru. V dokumentu ale Apple zmiňuje, že by vývojáři za žádnou cenu neměli podceňovat jablečné grafické řešení: „Nemyslete si, že diskrétní grafická karta musí mít vždy větší výkon. Integrovaná GPU v procesorech od Applu je optimalizovaná pro velmi náročné grafické procesy,“ sděluje v dokumentu Apple. Pokud se tedy spotřebitel rozhodne pro Mac s ARM procesorem, získá integrovanou GPU od Applu, pokud se rozhodne pro řešení s procesorem od Intelu, tak získá integrovanou GPU od AMD. Podle dostupných informací by se Apple v blízké budoucnosti neměl grafických karet od AMD zbavovat a podpora by měla trvat i v dalších verzích macOS.

Apple má s vlastním GPU řešení několikaleté zkušenosti. Vůbec první GPU, která byla čistě od Applu, se objevila již v iPhonech 8 a X, tzn. již před třemi lety. Na vývoji iPhonu X měl Apple pracovat ještě několik dalších let předem. Kalifornský gigant se snaží o to, aby byl přechod na vlastní ARM procesory co možná nejjednodušší, a aby šlo všechno jako po másle. Vývojářům Apple poskytuje různé návody, tipy a triky, některé z nich se objevily i ve zmiňovaném dokumentu. Kromě toho Apple pro vývojáře zpřístupnil Apple Developer Transition Kit, tzn. Mac mini, ve kterém tepe ARM procesor A12Z Bionic, pocházející z iPadu Pro (2020). Tento procesor disponuje 8 jádry, jeho maximální takt je poté 2.49 GHz.

Apple Developer Transition Kit: