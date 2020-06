První výkonnostní testy procesoru Apple Silicon jsou tu

Je tomu sice jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se do rukou prvních vývojářů dostaly Developer Transition Kity obsahující Macy mini s procesory A12Z z řady Apple Silicon, avšak i přesto už jsou první výkonnostní testy tu. Ty mají tentokrát ještě větší cenu než kdy dřív, jelikož byly provedeny v rozporu s přísnými smlouvami, které museli vývojáři s Applem uzavřít kvůli udržení co nejvíce tajemství ohledně procesorů pod pokličkou. A právě mlčenlivost byla samozřejmě jedním z pravidel. Co tedy první testy výkonu čipsetu A12Z pro Macy odhalily?

Hned na úvod je nutné říci, že je test nutné brát s patřičným odstupem. Proveden byl totiž pomocí aplikace Geekbench přes nástroj Rosetta vytvořený právě pro transfer aplikací optimalizovaných pro procesory z dílny Intelu na Apple Silicony. Je tak poměrně pravděpodobné, že Geekbench 5 neběžel na Macu s A12Z zcela ideálně, což se odrazilo i na výsledcích výkonnostního testu. Z toho si procesor odnesl v testu jednoho jádra kolem 800 bodů, v testu více jader pak zhruba 2600 bodů. To jinými slovy znamená, že v testu jednoho jádra je horší než základní MacBook Air a to zhruba o pětinu bodů, v testu více jader jej však o zhruba 600 bodů překonává. Nicméně při dokonalé optimalizaci Geekbench bude výsledek zcela určitě jiný – podle vývojářů klidně o 25 až 40 % lepší.

Doufejme, že se dalších informací o novém počítačovém čipsetu Applu dočkáme již brzy a uděláme si díky nim o novince ještě lepší obrázek. Faktem nicméně je, že jakékoliv vyzrazení informací je obrovský risk a zřejmě jen málo vývojářů se jej rozhodně podstoupit – tím spíš, když by jim v případě odhalení hrozilo nejen odebrání Macu, ale i tučná pokuta či v krajním případě žaloba.