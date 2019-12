Co dělat, když pod stromečkem najdete Apple TV

Pro každého opravdového fanouška Applu jsou Vánoce speciální, pokud pod stromečkem nalezne nějaký jablečný produkt. V televizi najdete rok co rok ty samé pohádky a i když je to příjemná tradice, leckoho může omrzet. Lenošení u televize, které k Vánocům nepochybně patří, vám může neskutečně zpříjemnit malá černá krabička – Apple TV. Ta vám nyní ke všemu nabídne rok zdarma Apple TV+, které nabízí značné množství zábavy i pro tyto svátky. Pokud vám tedy Ježíšek Apple TV nadělil, v tomto článku vám napovíme, jak ji uvést do provozu.

Vše správně připojte

V krabičce Apple TV 4K naleznete kromě Apple TV také ovladač, napájecí kabel pro Apple TV a lightning kabel pro nabíjení ovladače. Kromě napájení budete muset před prvním spuštěním zapojit také HDMI kabel, který bohužel není součástí balení. Doufejte tedy, že máte doma náhradní. Dále bude třeba zapojit Ethernet. Jakmile budou všechny porty zapojené, na televizi se objeví obraz s jablečným logem.

Nastavení je otázkou pár vteřin

Pokud už vlastníte nějaký produkt z jablečné rodinky, nastavení bude velmi snadné. Úvodní nastavení tvOS si totiž můžete odbýt pouhým přiložením iPadu či iPhonu. Apple TV si stáhne data a automaticky se sesynchronizuje. Je však třeba mít na iPhonu zapnuté Bluetooth, být přihlášen k Apple ID a stejné Wi-Fi, jako Apple TV. Po přiložení iPhonu k Apple TV budete muset opsat čtyřmístný kód, což ušetří nějaký čas od složitého ťukání čísel za pomoci ovladače. Při úvodním nastavení je taktéž možné se přihlásit do svých účtů pro předplacené TV kanály. Následně můžete povolit lokalizační služby, sdílení analytických informací s Applem a vývojáři aplikací. Ke konci budete muset potvrdit, že souhlasíte s uživatelskými podmínkami. Zoufat si ale nemusí ani uživatelé s operačním systémem Android, které nastavením provede přehledný tutoriál.

Předností Apple TV 4K je fakt, že pokud máte odpovídající televizi, zařízení z něj vymáčkne nejlepší možný obraz i zvuk. Ideální scénářem je vlastnit televizi se 4K a HDR. Rozlišení je pak možné kdykoli přenastavovat a pokud 4K televizor nevlastníte, jistě si užijete i obraz ve Full HD. Pokud máte Netflix či HBO GO, kvalita se bude odvíjet samozřejmě od předplaceného balíčku.

Nyní už zbývá pouze nastavit přístup do virtuální peněženky. V případě zadání vašeho iCloud účtu stačí pouze potvrdit, že se jedná o vaše zařízení a máte vyhráno. Pokud jste ale Apple ID do tvOS nezadávali, lze tak snadno učinit v Nastavení – Účty – iTunes a App Store. Zde je možné nastavit buď jedno či hned několik Apple ID v rámci funkce „Rodinné Účty“. Tím oddělíte své metody plateb od ostatních členů domácnosti. V „Nastavení Hesla“, jak už název napovídá, vám umožní nastavit potřebu vyžádání hesla pro nákupy. Teď už je hotovo a vy si můžete Apple TV a veškeré její přednosti naplno užívat. Nyní už je tam nějakou dobu i již zmíněný App Store, ze kterého můžete stahovat různé aplikace, hry či jiné vychytávky. App Store zde funguje tak, jak jste zvyklí z iPhonu či iPadu. Věříme, že vám tento článek první kroky s Apple TV usnadnil a že si s ní užijete stovky hodin zábavy.