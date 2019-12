Apple oznámil datum premiéry dalšího pořadu pro Apple TV+

Nabídka pořadů na jablečné videostreamovací platformě Apple TV+ se začíná pomalu rozrůstat a tento trend nehodlá Apple měnit ani v příštím roce. Dnes v noci totiž oznámil datum premiéry dalšího pořadu, kterým si chce získat diváky po celém světě. Jednat by se mělo konkrétně o seriál Mythic Quest, který má naplánovanou premiéru na 7. února.

Mnoho informací o seriálu v tuto chvíli bohužel k dispozici není. Děj by se však měl točit kolem ředitele vývojářského herního studia, kterého bude hrát Rob McElhenney. Seriál by měl být komedií čítající 9 epizod. Zda plánuje Apple navázat i zde druhou řadou je však v tuto chvíli ve hvězdách, jelikož se v souvislosti s pokračováním zatím hovoří jen o hlavních trhácích typu See, For all Mankind či The Morning Show. Nicméně pokud bude mít Mythic Quest úspěch, není vyloučeno, že se i on dočká prodloužení skrze další řady. Vcelku zajímavé nicméně je, že všech 9 epizod bude uvolněno hned v den premiéry, zatímco nyní Apple vydával při startu seriálu vždy “jen” tři díly a na ty pak každý pátek navazoval dílem dalším.

Seriál Mythic Quest nebude pro Apple TV+ první novinkou příštího roku. Už 17. ledna by na ní měla dorazit pětidílná dokumentární série Visible, která by měla být úzce zaměřena na LGBT komunitu. V příštím roce se dále očekává příchod filmu The Banker či dalších sérií nyní již vcelku oblíbených seriálů. Například See už skončilo před dvěma týdny a nejednoho jablíčkáře by tak navázání druhou sérií určitě potěšilo.