Co dělat, když pod stromečkem naleznete Apple TV

Ještě než se pustíte do čtení následujících řádků, rádi bychom vás upozornili na to, že jsou věnovány primárně uživatelům, kteří pod stromečkem nalezli svůj první Apple produkt. Právě ti totiž rady z tohoto článku využijí nejvíce (a pravděpodobně i jediní).

Pokud jste pod stromečkem našli vaši vysněnou Apple TV, která je zároveň vaším prvním zařízením svého druhu, tak je tento článek přesně pro vás. Přesně tento produkt jde ostatně ruku v ruce s ideou Vánoc neboli svátků klidu a míru, které můžete strávit například s vašimi nejbližšími při sledování filmů a seriálů. Pojďme si proto něco říct o zapojení jablečné televize a jejím nastavení – zabere vám to jen pár minut.

Zapojení

Jakmile si rozbalíte bílou krabici od produktu a vytáhnete samotnou Apple TV, je na čase ji správně zapojit. Na tom naštěstí není co zkazit, avšak ještě před tím, než se do toho vůbec pustíte, tak byste měli promyslet jednu věc. Položte si totiž otázku, kde vaše jablečná televize bude „odpočívat“. Pokud ji plánujete zapojit v obývacím pokoji, měla by být určitě poblíž televize a zásuvky, abyste se případně nemuseli spoléhat na přespříliš dlouhý HDMI kabel.

Místo tedy máte a stačí se pustit do samotného zapojení. V tomto kroku je nutné připojit napájecí kabel k Apple TV a do elektrické sítě, stejně tak propojit zařízení prostřednictvím HDMI kabelu s vaším televizorem. Zde můžete narazit na menší problém. Ačkoliv je zmiňovaný napájecí kabel již součástí balení, tak to samé už bohužel neplatí pro HDMI. Ten už musíte mít buďto doma připravený, anebo jej urychleně zakoupit. Po zapojení těchto dvou nezbytností máte prakticky hotovo a můžete se vrhnout do používání. Zároveň ale nesmíme zapomenout zmínit přítomný Ethernet konektor, s jehož pomocí můžete připojit Apple TV do domácí sítě a internetu prostřednictvím kabelu. Tento krok lze samozřejmě vynechat a spoléhat se na bezdrátovou Wi-Fi.

První krůčky s Apple TV

Nyní se už konečně dostáváme k tomu nejdůležitějšímu – vůbec prvnímu zapnutí Apple TV. Samozřejmě je nutné zapnout televizi a jako vstup nastavit příslušný HDMI port, do kterého máte nového Apple parťáka zapojeného. Kompletně celá jablečná televize se ovládá prostřednictvím speciálního ovladače Apple TV, každopádně vystačit si teoreticky můžete i pouze s iPhonem/iPadem, který zároveň dokáže posloužit jakožto ovladač. V prvním kroku se vás televize zeptá na jazyk a další dotazy, které slouží pro prvotní nastavení. Jelikož se ale jedná o Apple a jeho produkty se vždy snaží být co možná nejvíce jednoduché, tak určitě oceníte další možnost. Tento kousek totiž můžete nastavit za pomocí iPhonu tak, kdy jej pouze přiložíte a následně už proběhne veškerá synchronizace automaticky. Apple TV si tak vyčte Apple ID, Wi-Fi sítě a řadu dalších nezbytností.

To ale pochopitelně není podmínkou, pořád totiž můžete Apple TV nastavit i takříkajíc ručně. V takovém případě je nutné zadat heslo k dostupné Wi-Fi síti (pokud nejste připojení kabelem) a následně se přihlásit k vašemu Apple ID, případně si vytvořit váš vůbec první účet. A tímto máte prakticky hotovo.

Apple TV aneb řada skvělých možností

Ačkoliv je Apple TV častokrát často přehlížená, mějte na paměti, že se jedná o zařízení s hromadou úžasných možností. Nejedná se totiž jen o jakési multimediální centrum pro sledování obsahu ze streamovacích platforem, ale zároveň lze produkt využít i pro hraní zajímavých her (například skrze platformu Apple Arcade), zrcadlení obsahu z vašich Apple zařízení skrze AirPlay, případně si procházet zajímavé aplikace z App Storu a jejich možnosti. U toho to však ani zdaleka nekončí. Apple TV totiž funguje i jako takzvané domácí centrum chytré domácnosti, díky čemuž můžete vaši chytrou domácnost ovládat i v případech, když zrovna nejste připojeni ke stejné Wi-Fi síti. Právě s takovou můžete ovládat například osvětlení nebo teplotu i v případech, kdy jste klidně i přes půl světa od domova. Zároveň vám umožní si vychutnat plnohodnotný Dolby Atmos zážitek. V závěru také rozhodně nesmíme zapomenout zmínit, že jelikož se jedná o Apple, tak můžete počítat i s podstatně lepším zabezpečením soukromí.