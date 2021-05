Evoluce ovladače k Apple TV: Od hliníku ke sklu a zase zpět

Zanedlouho to budou dva týdny od letošní první jablečné konference, na které jsme se dočkali hromady různých novinek. Mezi jednu z nich patří také dlouho očekávaná Apple TV 4K (2021). Pokud byste však vedle sebe postavili boxy zbrusu nové Apple TV 4K a původní generace, tak si žádných designových změn nevšimnete. Veškeré změny se totiž odehrály v útrobách. Zajímavější je to ale v případě ovladače, který se dočkal kompletního přepracování. Jaké ale byly předchozí ovladače k jablečným televizím?

Apple a design ovladačů

Za tu dobu, co Apple TV existuje, tedy 16 let, představil kalifornský gigant „pouze“ čtyři různé dálkové ovladače. Dost možná si říkáte, že je tento počet relativně malý, když jablečná společnost nemá během roku problém vydat hned několik nových zařízení, například v podobě iPhonů, iPadů či Maců. Hned na začátek je nutné uvést, že nová Apple TV není vydávaná každým rokem – jen pro příklad, na novou generaci jsme nyní čekali celé čtyři roky. Ovladače pro Apple TV se na první pohled vždy výrazně lišily od těch, které dostanete například k obyčejné televizi – zatímco u klasického ovladače je tlačítek hned několik desítek, u ovladače k Apple TV byste tlačítka zvládli téměř napočítat na prstech jedné ruky.

I když se to nemusí zdát, tak vymyšlení takového ovladače k Apple TV je opravdu složitým procesem. V Applu totiž musí moc dobře zvážit, jaká tlačítka může obyčejný uživatel na ovladači jako takovém potřebovat. Zde je nutné podotknout, že každý z nás je jiný a každý z nás má i v případě ovladače jiné potřeby – všem se tedy Apple rozhodně nezavděčí, většině ale rozhodně ano. Design tedy musí být propracovaný, ale zároveň jednoduchý, aby ovladači porozuměl hned na první dobrou naprosto každý. I přesto, že se během 16 let design ovladačů k Apple TV mění, tak se stále jedná o takové ovladače, kterým porozumí naprosto každý, a to ihned.

První generace Apple Remote – 2005

Pokud jste si v roce 2005 zakoupili první generaci Apple TV, tak jste k ní dostali naprosto jednoduchý ovladač, který byl zpracovaný z plastu. Povrch ovladače byl bílý, černá část byla pouze na přední straně ovladače. V ruce tento ovladač působil, především kvůli plastovému zpracování, ne úplně kvalitně. Co se týče ovládání, tak na tomto ovladači bylo k dispozici šest různých tlačítek, které však v různých situacích mohly plnit rozdílné role. Využité ovládací kolečko se náramně podobalo vzhledu oblíbeného iPodu Shuffle, ovladač se od něj prakticky lišil jen samotným tlačítkem Menu. Tehdy jste tímto ovladačem kromě Apple TV mohli navíc ovládat také Mac či některé iPody, pomocí magnetu jste pak ovladač mohli „přilepit“ na boční stranu iMacu. První Apple Remote pak poháněla knoflíková baterie CR2032 – ta nyní pohání například AirTagy.

Druhá generace Apple Remote – 2009

S příchodem druhé generace ovladače v roce 2009 se Apple kompletně vzdal plastu a pro zpracování využít hliník. Samotný ovladač nyní vypadal o trochu více jako jakýkoliv jiný ovladač – dočkal se tedy jakéhosi „protažení“. Stejně jako u první generace jste i u té druhé našli ovládací kolečko, které už však na sobě nemělo přímo popsané akce, které vykoná. K samostatnému tlačítku Menu se pak přidalo druhé, pomocí kterého jste mohli spustit či pozastavit přehrávání obsahu. Vzhled zadní strany pak akorát „narušoval“ kulatý otvor pro baterii CR2032 – první generace měla „dvířka“. Co se pak funkčnosti týče se druhá generace oproti té první nijak výrazně nelišila. Tento ovladač fungoval až se třetí generací Apple TV, s příchodem tvOS tak na novějších televizích od Applu nefunguje.

První generace Siri Remote – 2015

S příchodem čtvrté generace Apple TV se jablečná společnost rozhodla, že ovladač výrazně přepracuje. Výsledkem se tak stal zbrusu nový a černý ovladač, který jako první nesl název Siri Remote. U tohoto ovladače jsme se dočkali kompletního odstranění ovládacího kolečka, které se nacházelo na obou předchozích ovladačích. Tohle kolečko bylo nahrazeno skleněnou dotykovou plochou, která je mezi uživateli buď nesnášena, anebo milována – nic mezi tím. Pomocí skleněné dotykové plochy se můžete různě pohybovat v menu, kromě toho ji můžete také stisknout. Zkrátka a jednoduše, jedná se o malý trackpad. Dotykovou plochou to ale nekončí. K dispozici je totiž šest tlačítek – Menu, tlačítko Apple TV/přechod domů, tlačítko Siri, přehrát/pozastavit a dvě tlačítka pro úpravu hlasitosti. Stisknutím tlačítka Siri jste mohli přímo do ovladače mluvit a předávat tak příkazy do Apple TV. Nový ovladač se nabíjel pomocí Lightning konektoru a k televizi se připojoval pomocí Bluetooth 4.0.

První a „půltá“ generace Siri Remote – 2017

Dva roky poté, co Apple vydal první generaci Siri Remote, jsme se v roce 2017 s představením první Apple TV 4K, dočkali první a „půlté“ generace tohoto ovladače. Obyčejný fanoušek by si na první pohled dost možná nevšiml absolutně žádných změn – a pravdou je, že na poli designu se prakticky žádné změny neodehrály… tedy kromě bílého ohraničení tlačítka Menu. Co se dalších změn týče, tak Apple uživatelům umožnil tento ovladač využít například pro hraní her, a to díky využitým senzorům. S pomocí samotného ovladače samozřejmě moc uživatelů hry nehraje, Apple chtěl ale vývojářům dát možnost k tomu, aby tuto funkci mohli ve svých aplikacích využít.

Druhá generace Siri Remote – 2021

Postupně jsme se v tomto článku dostali až na samotný konec, kterým je v tomto případě druhá generace Siri Remote, jež byla představena společně s Apple TV 4K (2021), a to zhruba před dvěma týdny. Na první pohled jde vidět, že jsme se dočkali mnohých designových změn – ovladač se více podobá druhé generaci Apple Remote. Konkrétně se jablečná společnost zbavila nenáviděné (a milované) dotykové plochy, kterou opět nahradila ovládacím kolečkem. Společně s kolečkem je k dispozici celkově šest dalších tlačítek – zpět, Apple TV/zpět domů, přehrát/pozastavit, ztlumení zvuku a dvě tlačítka pro úpravu hlasitosti. Možná si nyní říkáte, kam se podělo tlačítko pro aktivaci Siri – to se nově nachází na pravém boku ovladače. K Apple TV se tento ovladač připojuje pomocí Bluetooth 5.0 a nabíjí se přes Lightning konektor. Bohužel jsme se nedočkali integrace čipu U1, takže ovladač budeme neustále ztrácet v peřinách a v gauči, zároveň tento ovladač nedisponuje akcelerometrem a gyroskopem – ovládání her je tedy fuč.

