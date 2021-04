Nová Apple TV přináší nejen čip A12 bionic, ale i kompletně přepracovaný ovladač, který Apple nazývá Siri Remote a odkazuje s ním na ovládání legendárních hudebních přehrávačů iPod. Jedná se o nejvíce viditelné a zmiňované změny. Jenže těch je mnohem více. Přečtěte si tedy těchto 8 věcí, které byste měli o nové Apple TV 4K vědět.

Dálkové ovládání funguje i se staršími modely

Pokud už vlastníte Apple TV 4K nebo i Apple TV HD poslední generace, můžete si k nim nově představený dálkový ovladač přikoupit. Apple ostatně u obou zmíněných modelů nově ovladač přikládá také v balení namísto toho předchozího.

Ovladač budete pořád hledat pěkně postaru

Pokud vám dálkový ovladač od Apple TV zapadne za sedačku nebo pod polštář, pokud jej založíte haldou časopisů, nebo vám ho pes odnese na zahradu, nenajdete ho přes aplikaci Najít. Ve spojitosti s aktualizací samotné aplikace a představením AirTagů se předpokládalo, že stejně půjde vyhledávat i nový ovladač k Apple TV. Tak nepůjde. Budete tedy muset zapojit všechny své vlastní smysly a nespoléhat na žádné technologie.

Nabíjení přes Lightning

První generace dálkového ovladače poskytovala vyměnitelné knoflíkové baterie. Už jeho nástupce se ale nabíjel skrze Lightning a nejinak je tomu i v případě novinky. Překvapivé to není, spíše je škoda, že není přítomno i bezdrátové nabíjení. Je ale pravda, že ovladač opravdu nepotřebujete nabíjet každý den.

Žádné navýšení úložiště

O tom, že u Applu není nic dopředu jisté, svědčí i zachování kapacity úložiště Apple TV. Původní kapacity 32 a 64 GB se tedy nemění, i když se čile spekulovalo nad tím, že by měla být z důvodu vzrůstajícím nárokům her v App Store tato kapacita navýšena.

Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.0

Vzhledem k tomu, že Apple nyní přinesl funkce Wi-Fi 6 téměř do všech svých iPhonů, iPadů a M1 Maců, nemělo by být velkým překvapením, že Apple TV 4K získává podporu i pro nejnovější standard Wi-Fi 802.11ax. Původní Siri Remote však nabízel jen Bluetooth 4.0. Druhá jeho generace nyní přináší stejný standard jako samotný smart box, tady Bluetooth 5.0.

HDMI 2.1 ano, 120 Hz ale (zatím) ne

Nová Apple TV 4K sice má standard HDMI 2.1, ale navzdory předchozím zprávám, že by to také přineslo podporu 120Hz obnovovací frekvence, zatím dostupná není. Podpora 120Hz zobrazení by byla v tomto okamžiku užitečná zejména pro hraní her. Nicméně hardware je připravený, takže spíše záleží, jestli se toho dočkáme už s tvOS 14.5 nebo až s tvOS 15.

Kalibrace barev

Nová funkce vyvážení barev pomůže divákovi dosáhnout dokonalých úprav barev pomocí světelného senzoru v iPhonu s TrueDepth kamerou k porovnání toho, co na obrazovce televizoru vidí s tím, co by na ni měl vidět. Funkce bude k dispozici na Apple TV 4K 1. a 2. generace i Apple TV HD s tvOS 14.5. Na iPhonu pak musí být nainstalované iOS 14.5.

Podpora příslušenství

Nová Apple TV 4K také přidává podporu pro „Thread“, tedy síťovou technologii domácí sítě s nízkým výkonem, která si začíná získávat širší přijetí napříč celým světem. Je také součástí projektu Connected Home over IP (CHIP), ke kterému se Apple v loňském roce připojil za účelem vytvoření standardu pro inteligentní domácí zařízení.