Nová Apple TV 4K (2021) má sice HDMI 2.1, podporu 120Hz však zatím nenabídne

Na své jarní události představila společnost Apple druhou generaci své Apple TV 4K. To téměř čtyři roky po původním vydání. Čip A12 ji zajišťuje dostatečný výkon, nové dálkové ovládání Siri Remote zase pohodlnější interakci a podpora HDMI 2.1 by měla přinést lepší zážitek ze 4K HDR – tedy samozřejmě u podporovaných multimédií. Jak ještě před událostí zjistil magazín 9to5Mac v 6. betě tvOS 14.5, tak v jejím kódu Apple zmiňuje podporu obnovovací frekvence 120 Hz. V té době ale ještě neměl takovou Apple TV, která by s touto vyšší obnovovací frekvencí dokázala pracovat, protože Apple TV 5. generace podporovala pouze HDMI 2.0.

Apple TV 4K 1. generace nepodporuje a 120Hz obnovovací frekvenci ani po aktualizaci softwaru podporovat nebude. Je to proto, že je i ona vybavena portem HDMI 2.0, který je omezen na rozlišení 4K při 60 Hz. K povolení rozlišení 4K při 120 Hz je vyžadován port HDMI 2.1, a ten přináší až nová generace televize. Jenže není jasné, proč Apple dosud neimplementoval podporu obnovovací frekvence 120 Hz i do nové Apple TV 4K. Během jejího představení společnost informovala, jak její nový smart box vylepšil zážitek 4K HDR, ale to aniž bychom se dozvěděli přesné specifikace.

Na české stránce Apple TV 4K společnost uvádí: „4K HDR s vysokou snímkovou frekvencí vykresluje plynulý, ostrý obraz s věrnějšími barvami a jemnějšími detaily.“ Konkrétní zmínku o 120 Hz však nikde nenajdete. K tomu je ještě malým písmem dodáno, že „dostupnost obsahu v HDR s vysokou snímkovou frekvencí je zatím omezená. Další obsah bude k dispozici už brzo.“

Je tedy pravděpodobné, že společnost by mohla 120Hz obnovovací frekvenci přinést s tvOS 15 až na WWDC 2021. Díky podpoře 120 Hz si pak mohou hráči a milovníci sportu užívat plynulejšího obrazu při hraní her v reálném čase nebo při sledování sportovních přenosů. Spekuluje se, že by 120Hz technologii měly nabídnout i iPhony 13.