Apple chce posílat data do iPhonů přímo z vlastních satelitů v atmosféře

Apple chce podle všeho způsobit další revoluci – tentokrát v přenosu dat do telefonů. Podle čerstvých zpráv agentury Bloomberg totiž již pracuje na unikátním projektu, jehož výsledkem by mělo být odesílání nejrůznějších dat do iPhonů a dalších zařízení ze satelitů v atmosféře země.

Podle Bloomergu Apple do svých řad najímá již poměrně dlouho softwarové, hardwarové a letecké inženýry, kteří se mají právě na zcela nové metodě přenosu dat do iPhonů a dalších produktů podílet. Hotovo by mělo být do pěti let, což je relativně krátká doba. Díky tomu se tak dá očekávat, že se v následujících týdnech či měsících dozvíme další podrobnosti o celém projektu, jelikož je bez nadsázky megalomanský a ututlat se Applu rozhodně nepodaří – nebo alespoň ne příliš dlouho.

Bohužel, v tuto chvíli není absolutně jasné, k čemu by mohly být satelity přesně využity – respektive k přenosu jakých dat. Vzhledem k chuti Applu co nejvíce se osamostatnit od svých partnerů však v úvahu připadá například částečné odklonění se od operátorů a jejich internetových sítí. Síť satelitů by ale své využití jistě našla i u Apple Maps, které by se díky ní mohly stát daleko přesnější a tedy i vhodnější pro využití. Na rozluštění této hádanky si nicméně budeme muset ještě počkat.