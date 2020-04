Sledujte dnes večer nad Českem a Slovenskem průlet satelitů Starlink

Existují internetové stránky, které vám ukážou, kde a kdy pozorovat jednotlivé satelity, jenž obíhají Zemi. V současné době máte možnost pozorovat i satelity společnosti SpaceX, konkrétně tedy Starlink. Máme štěstí, jelikož satelity je možné vidět v přívětivých večerních hodinách, a za předpokladu minimální oblačnosti se vám naskytne pohled na značné množství satelitů letících v jedné „přímce“. Pojďme se na tento úžasný projekt SpaceX nyní podívat o něco blíže.

Počátky projektu sahají až na začátek roku 2015, kdy SpaceX záměr o satelitech Starlink oznámila. Poté byl dlouho klid. Nicméně jak to dnes už bývá, unikala spousta informací. Více se začalo opět o projektu hovořit až v květnu minulého roku, kdy společnost vypustila na oběžnou dráhu 60 satelitů. Plány společnosti o počtu satelitů v jednotlivých výškách nad Zemí se v průběhu času měnil. Současný plán je ale následující:

1584 satelitů ve výšce 550 kilometrů

2825 satelitů ve výšce 1110 až 1325 kilometrů nad Zemí

7518 satelitů v 320 kilometrech nad Zemí

SpaceX tedy během několika let hodlá vynést do vesmíru 11924 satelitů, což je značné číslo vezme-li v potaz, že v roce 2019 obíhalo planetu 1957 satelitů. Celý projekt Starlink má jediný cíl. Zajistit internet světu, převážně tedy oblastem, kde internet není. Vše je o penězích, Elon Musk si slibuje, že od poskytování internetového připojení by mohl ročně vytěžit kolem 30 miliard dolarů. Satelity se vyrábí na pobočce SpaceX v Redmondu a cena výroby jednoho se odhaduje na 500 tisíc dolarů. Cena se ale může měnit, jelikož se mění i satelity samotné. Zatímco ve vůbec první várce vážil jeden satelit 227 kilogramů, další již měly 260 kilogramů. Cena se může odvíjet i od použitých technologií, každý satelit dnes disponuje čtyřmi anténami pracujícími na principu fázového pole a dvěma parabolickými anténami. Do budoucna se ale počíá s laserovým spojením. Satelity rovněž disponují iontovými motory, které napomůžou k umístění na oběžné dráze a případnému manévrováním kvůli vesmírnému odpadu. Dopravu do vesmíru zajišťují rakety Falcon 9, nyní je ve vesmíru 360 satelitů Starlink.

Půjde-li vše podle plánu, do několika let se tedy dočkáme dokončení projektu Starlink. I když technologičtí nadšenci valí oči, samotný projekt je i poměrně kontroverzní. Několikrát proti SpaceX vystoupili astronomové, kteří si stěžovali, že už nyní satelity znemožňují bezproblémové pozorování noční oblohy a obávají se situace, kdy ve vesmíru bude 12 tisíc těchto zařízení. Elon Musk a zástupci SpaceX ale vysvětlili, že v budoucnu hodlají satelity natírat speciálním lakem, který nebude odrážet takové množství světla. Satelity Starlink můžete pozorovat i vy. Pokud vyjde počasí, už dnes budeme kolem 21:28 svědky průletu 39 satelitů, zítra kolem 20:28 jich bude dokonce 42. Stačí se podívat na tuto webovou stránku a povolit údaje o poloze. Následně vzhledem k vaší poloze vám bude ukázáno, kam na oblohu se máte dívat. Samozřejmě je možné pozorovat i jiné satelity. Ovšem desítky satelitů za sebou jsou zřejmě nejatraktivnější. Zkusíte to?