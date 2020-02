Astronomové chtějí zažalovat SpaceX kvůli satelitům Starlink

Ne každý je ze záměru neskutečného množství satelitů a bezplatného internetu nadšený. Už dříve si astronomové stěžovali, že satelity podstatně komplikují pozorování noční oblohy a nechtějí ani domýšlet, jak to bude vypadat poté, co Starlink vypustí na oběžnou dráhu další tisíce satelitů. Astronomové se shodují, že obloha je jakýmsi lidským právem a kulturním dědictvím, zvažují tak podání žaloby. Mimo to je prý třeba upravit pravidla k limitaci podobných projektů. Existuje tedy petice, kterou podepsalo již na 1400 vědců. Kromě Starlinku má v plánu odeslat na oběžnou dráhu tisíce satelitů i OneWeb a Amazon.