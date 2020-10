Americká společnost SpaceX měla v poslední době velkou smůlu. Kvůli nepřízni počasí byla nucena pětkrát odložit 13. misi Starlink, jejímž účelem je vynést dalších 60 satelitů na oběžnou dráhu. Dnes ale vše proběhlo hladce a raketa Falcon 9 úspěšně odstartovala v 13:29 našeho času. První stupeň rakety opět bez potíží přistál na dronové lodi Of Course I Still Love You. Satelity budou na oběžné dráze vypuštěny přibližně hodinu po startu.