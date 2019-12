Tato příručka vám prozradí, co vše dělá Apple pro vaše maximální zabezpečení

Apple je již řadu let pověstný tím, že si na zabezpečení dat svých uživatelů a jejich soukromí velmi potrpí. Aby demonstroval, čím vším nás chrání před potenciálním nebezpečím z okolního světa, zveřejnil na svých stránkách skutečně rozsáhlou příručku věnovanou právě zabezpečení jeho platforem v roce 2019.

Příručka, jejíž jediná nevýhoda je to, že je psaná v angličtině, je skutečně velmi rozsáhlá a dopodrobna rozebírá prakticky každý zabezpečovací mechanismus hardwarů i softwarů. Díky tomu si tak mohou uživatelé udělat daleko lepší představu o tom, jak komplexní ochranu od Applu vlastně dostávají, aniž by si to uvědomovali. Faktem totiž je, že naprostá většina z nich bere vysoký stupeň zabezpečení ze strany Applu jako naprostou samozřejmost a nevnímá jej komplexně. Právě prostudování brožurky by však mohlo v chápání všech mechanismů pomoci.

Celá brožura má celkem 150 stran a je rozdělena do několika kapitol. V jejím úvodu se Apple věnuje hardwarům zajišťujícím zabezpečení, mezi které patří třeba Touch ID či Face ID, potažmo Secure Enclave. Dál přijde řeč na integrované hardwarové a softwarové funkce, které zajišťují bezpečné spuštění zařízení, jejich aktualizace a potažmo provoz jako takový. Detailnímu rozebrání neuniklo ani šifrování dat, zabezpečení aplikací či služeb nebo třeba vývojářské sady, které musí též podléhat striktním bezpečnostním předpisům. Pokud vás pak zajímají různé bezpečnostní certifikace, která musí Apple produkty před vstupem na trh získat, i o těch se v brožuře dočtete – konkrétně na jejím konci.

Pokud tedy vládnete angličtinou a chcete se o zabezpečení Apple produktů dozvědět mnohem víc, je určitě nová bezpečnostní příručka jednou z možností. Pokud angličtinou nevládnete, mohlo by vás zaujmout alespoň pár obrázkových schémat, která některá zabezpečení vysvětlují “polopatě”. Angličtina je v nich sice taky využita, nicméně pokud máte Apple v oku, pochopíte ji. Většinou je totiž spojována s různými součástmi systému či notoricky známými komponenty.