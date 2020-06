SpaceX vypustila další satelity Starlink

Dnes v noci společnost SpaceX vyslala do vesmíru dalších 60 satelitů Starlink, kterých je nyní na oběžné dráze už 480. Jeden z nich byl natřen zvláštní barvou, která by měla zabránit odrážení slunečního světla, za což SpaceX v poslední době ostře kritizují astronomové. Pokud se toto řešení osvědčí, stane se v budoucnu standardem. Elon Musk má v plánu na oběžnou dráhu vyslat 12 tisíc satelitů, které budou poskytovat internet. Neveřejné beta testování by mohlo začít už za pár měsíců. V plánu je rovněž do konce roku zpřístupnit internet v USA a Kanadě.