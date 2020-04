Elon Musk: Beta testování internetu ze Starlinku začne do tří měsíců

V polovině minulého týdne byla raketou Falcon 9 dopravena na oběžnou dráhu další série šedesáti družic Starlink – průlet jsme mohli sledovat i u nás. Cílem tohoto programu je poskytnout internetové připojení kdekoliv na planetě. Ohledně Starlinku panuje řada nejasností a otázek – veřejnost například zajímá, kolik družic družic bude zapotřebí k poskytnutí potřebného pokrytí a zda se podaří naplnit stanovený plán, jehož součástí bylo zpřístupnění satelitního připojení k internetu na území Spojených států a Kanady do konce roku. Zakladatel a ředitel společnosti SpaceX Elon Musk tento týden na některé ze zmíněných dotazů odpověděl prostřednictvím sociální sítě Twitter.

Na dotaz ohledně uvedení „vesmírného“ internetového připojení do provozu Musk na Twitteru odpověděl, že neveřejné beta testování bude zahájeno zhruba za tři měsíce, veřejná beta pak bude spuštěna zhruba za půl roku. Satelitní připojení prostřednictvím Starlinku má zajistit rychlý a cenově dostupný internet i pro místa, kde byly možnosti připojení dosud spíše nedostatečné. Potenciální uživatelé se údajně mohou těšit na rychlost stahování dosahující až 1 Gb/s s latencí maximálně 35 ms. Na oběžné dráze se v současnosti nachází celkem 420 satelitů Starlink, společnost SpaceX by se do konce roku chtěla dostat na tisícovku satelitů ve vesmíru, celkový konečný počet satelitů by pak měl činit 12 tisíc. Zatímco potenciální uživatelé satelitního internetového připojení jsou z projektu nadšeni, u astronomů Starlink už tak velké ovace nevzbuzuje. Podle nich totiž mohou satelity závažně narušit pozorování oblohy. Elon Musk se tyto obavy pokusil rozptýlit na konferenci Satellite 2020, odpůrců má ale Starlink stále ještě relativně dost. Láká vás představa satelitního internetu z Muskových družic, nebo patříte spíše mezi odpůrce Starlinku?