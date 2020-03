Piloti amerických špionážních letadel mohou využívat satelity cizích zemí

Piloti špionážních letadel Lockheed U-2 dostali do svých strojů, které běžně létají ve výšce 20 kilometrů nad zemí, novou „hračku“. Jde údajně o navigační hodinky, které dokáží využívat satelitní systémy jiných zemí. Letadla Spojených států se v drtivé většině případů řídí GPS. Kdyby tato síť ale byla vyřazena, neměl by být problém se například napojit na ruské nebo čínské satelity. Kdyby tedy nastal konflikt (dej, Bože, ať ne) mohli by piloti využívat „nepřátelské“ satelity.